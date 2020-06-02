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Английская Премьер-лига берется за матчи: уже разрешили играть "товарняки", но... недалеко

2 июня, 22:05

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Очередное тестирование на коронавирус не выявило новых зараженных

Чемпионат Англии уверенно движется к возобновлению сезона 2019/2020. Клубы Премьер-лиги в мае начали проводить тренировки, а сегодня стало известно, что им разрешили играть контрольные матчи. К слову, английский клуб предлагает ввести девять замен после карантина. А чемпионат Англии надеются возобновить 17 июня.

Известие о разрешении проводить "товарняки" распространило во вторник британское издание The Telegraph. Это решение руководства АПЛ стало следствием того, что четвертая волна тестирования на коронавирус не выявила в клубах новых зараженных. Ранее вирус обнаружили у 12 человек, которых отправили на самоизоляцию.

Правда, играть товарищеские встречи можно будет с конца этой недели с соблюдением нескольких условий. В частности поездка команды на игру в чужой город должна длиться не дольше 90 минут. С этой точки зрения богатый выбор у лондонских команд. Причем ехать можно только в собственном автомобиле и желательно уже в форме!

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Своих рефери лига давать на матчи не будет, поэтому судить предлагается представителям тренерских штабов соперников. Играть можно как на тренировочных полях, так и на домашних аренах клубов. Но с соблюдением всех мер безопасности, в том числе все участники должны пройти тест на коронавирус перед стартовым свистком.

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футбол товарищеский матч чемпионат Англии коронавирус премьер-лига

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