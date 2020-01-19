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Английская сенсация: Варди запорол пенальти, и "Лестер" проиграл "Бернли"

19 января, 20:20

Осечка лучшего бомбардира Премьер-лиги с 11-метровой отметки стоила "лисам" поражения

В матче 23-го тура английской Премьер-лиги грянула сенсация. "Бернли", который борется за выживание, на своем поле неожиданно обыграл представителя лидирующей группы – "Лестер" – со счетом 2:1. После этого поражения "лисы" отстают от идущего вторым "Манчестер Сити" на три очка.

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Ключевой момент матча "Бернли" – "Лестер" произошел на 68-й минуте при счете 1:1. Лучший бомбардир Премьер-лиги Варди мог принести "Лестеру" победу, но пенальти в его исполнении парировал голкипер хозяев Поуп. А вскоре "Бернли" забил победный для себя мяч – 2:1.

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Раскадровка пенальти Варди

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Бернли – Лестер – 2:1
Голы: Вуд, 56, Вествуд, 79 – Барнс, 33
Нереализованный пенальти: Варди, 68 (сейв вратаря)
Бернли: Поуп – Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор – Хендрик, Вествуд, Корк, Макнил – Вуд (Леннон, 90+3), Родригес
Лестер: Шмейхель – Рикарду Перейра, Эванс, Сеюнджю, Фукс – Менди – Перес (Ихеаначо, 74), Прат (Тилеманс, 74), Мэддисон, Барнс – Варди
Предупреждение: Ми

Смотрите, как "Лестер" противостоял "МанСити" на финише прошлого сезона

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чемпионат Англии Лестер Бернли Джейми Варди

Источник: Сегодня|Спорт

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