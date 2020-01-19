Легендарный игрок "Манчестер Юнайтед" из-за стресса потерял волосы и решился на операцию

Райан Гиггз / Фото: Twitter

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Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз и легендарный игрок "Манчестер Юнайтед" рассказал, что ему была сделана лазерная трансплантация волос из-за угрозы облысения.

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"Мне было почти 30 лет, когда я стал терять волосы. Из-за этого у меня стала развиваться паранойя, так как в 20 лет у меня были густые длинные волосы. Футбол – это стресс. На вас постоянно оказывается давление, так как вы не можете показывать плохую игру. Из-за этого напряжение растет. Мое облысение связно именно с этим", – приводит слова Гиггза The Sun.

Напомним, что Уэльс под руководством 46-летнего Гиггза вышел в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, где встретится с Турции, Италии и Швейцарии.

Кстати, мы рассказывали, где смотреть матч чемпионата Англии, в котором сыграют "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Расписание трансляций центрального поединка английской Премьер-лиги.

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