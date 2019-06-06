Английские фанаты устроили беспорядки в Португалии: появилось видео

В интернете появились видео из Порту, где английские фанаты учинили погром перед поединком с Голландией в полуфинале Лиги наций

Фанаты сборной Англии отличились в Португалии. Фото: Twitter

В интернете появились многочисленные видеоролики из португальского города Порту, где в преддверии матч Лиги наций между национальными сборными Англии и Голландии болельщики с Туманного Альбиона устроили беспорядки. Известно, что английские фанаты сразу по прилету в Порту в среду начали сбиваться в группы и скандировать оскорбительные кричалки про Ирландию и Германию. Зафиксированы случаи, когда болельщики швыряли бутылки в ларьки, а самые буйные – даже в португальских полицейских.

Голландия – Англия смотреть онлайн полуфинал Лиги наций

Сотрудники правоохранительных разогнали хулиганов, но ближе к вечеру среды беспорядки возобновились. Вечером за сутки до матча английские фанаты устроили файер-шоу в Порту.

Полуфинал Лиги наций между Голландией и Англией состоится сегодня в 21:45 по киевскому времени.

Смотреть видео голов матча Голландия – Англия в Лиге наций

Напомним, что в среду в полуфинале Лиги наций сборная Португалии обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1. Хет-трик в составе победителей оформил Криштиану Роналду. Смотрите, как это было:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Английские фанаты устроили беспорядки в Португалии: появилось видео". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"