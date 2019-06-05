Онлайн полуфинала Лиги наций Голландия – Англия

Текстовая трансляция второго полуфинального матча Лиги наций

Стадион готов к матчу. Фото: Twitter

В четверг, 6 июня, в Гимарайнше пройдет второй полуфинальный матч первого розыгрыша Лиги наций УЕФА. Встречаются сборные Голландии и Англии, которые стали побед. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени. Мы проведем онлайн трансляцию поединка Голландия – Англия.

Где смотреть онлайн Голландия – Англия в Лиге наций

ГОЛЛАНДИЯ – АНГЛИЯ - 0:0

Букмекеры о матче. В конторах фаворит полуфинала британцы. Коэффициент на победу Англии в основное время – 2.40, на ничью – 3.25, на победу Голландии – 2.90. Котировки на выход в финал: Англия – 1,65, Голландия – 2.10.

Полузащитник сборной Голландии Мемфис Депай:

"Соперник действительно очень непростой. Это команда, футболисты которой регулярно завоевывают трофеи. Там игроки "Манчестер Сити", а также финалисты нынешней Лиги чемпионов. Матч будет хороший, пусть и очень тяжелый. Я уверен, что нам по силам одержать победу".

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн:

"У голландцев было несколько неудачных лет, но они за это уже реабилитировались. У них была очень сложная группа в Лиге наций, возможно, они даже не ожидали, что займут первое место, но им это удалось. Нидерланды – команда, которая пытается проявить себя на футбольном поле, исповедует хороший, атакующий футбол. Уверен, это будет отличный матч для нейтрального болельщика. Как я уже сказал, должен получиться открытый атакующий футбол".

Победители полуфиналов выходят в финал, а проигравшие сойдутся в матче за третье место. Если в основное время будет зафиксирована ничья, судья добавит 30 минут дополнительного времени, где у команд будет четвертая замена. Если победитель не определится, команды проведут серию 11-метровых. Во всех матчах используется компьютерная система определения взятия ворот. Также стало известно, что в матчах Лиги наций будут использовать VAR.

Напомним, что 5 июня пройдет первый полуфинал Лиги наций: онлайн трансляция матча Португалия – Швейцария.

Португалия является соперником сборной Украины по отборочному турниру на Евро-2020. В стартовом матче квалификации Украина в гостях сумела выстоять против чемпионов Европы:

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