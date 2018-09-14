Английский клуб заплатит 18 миллионов за игрока, пришедшего в команду свободным агентом

Руй Патрисиу в одностороннем порядке разорвал контракт со "Спортингом", а клуб пожаловался в ФИФА

"Вулверхэмптон" близок к урегулированию с лиссабонским "Спортингом" перехода вратаря Руя Патрисиу в английский клуб. Как сообщает A Bola, "волкам" придется заплатить 18 миллионов фунтов стерлингов за игрока, который присоединился к команде на правах свободного агента минувшим летом.

Вратарь разорвал контракт со "Спортингом" после атаки фанатов, воспользовавшись пунктом в контракте. Новое руководство португальского клуба решило добиться компенсации в размере 50 миллионов евро через ФИФА, но "Вулверхэмптон" может избежать споров, если выплатит 18 миллионов фунтов.

Напомним, что в мае около пятидесяти фанатов лиссабонского "Спортинга" вторглись на базу команды и избили некоторых футболистов клуба. Фанаты оскорбляли главного тренера "Спортинга" Жорже Жезуша и лидеров клуба. В результате нападения фанатов Досту разбили голову.

Ранее мы писали, что полиция изучает все матчи "Бенфики" за последние пять лет. Португальский гранд подозревается в махинациях с результатами.

В летнее межсезонье "Вулверхэмптон" хотел приобрести Александра Зинченко у "Манчестер Сити", но Зинченко отказался от перехода и решил бороться за место в составе "горожан". Пока Александр тренируется с "Манчестер Сити", хоть пока не попадал в заявку на матчи на старте сезона в премьер-лиге.