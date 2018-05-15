Фанаты "Спортинга" ворвались на базу клуба и избили футболистов

Около пятидесяти фанатов лиссабонского "Спортинга" во вторник вторглись на базу команды и избили некоторых футболистов клуба, сообщает O Jogo.

Фанаты оскорбляли главного тренера "Спортинга" Жорже Жезуша. Под разнос попали игроки команды Руй Патрисиу, Виллиам Карвалью и Бас Дост. Также фанаты атаковали Родриго Батталью и Йосипа Мишича. В результате нападения фанатов Досту разбили голову.

"Спортинг" после 34 матчей с 78 очками занимает третье место в чемпионате Португалии, отставая на десять баллов от лидера турнира – "Порту". Добавим, что "Порту" прервал гегемонию "Бенфики" в чемпионате Португалии, впервые за четыре года став чемпионом. 20 мая "Спортинг" в финале Кубка Португалии сыграет с "Авешем".

Ранее мы писали, что полиция изучает все матчи "Бенфики" за последние пять лет. Португальский гранд подозревается в махинациях с результатами.

В рамках расследования прокуратура получит доступ к переписке игроков и руководителей "Бенфики" с другими возможными участниками махинаций. Ранее мы сообщали, что самый титулованный клуб Португалии могут отстранить от соревнований за подкуп судей.