Фанаты "Спортинга" ворвались на базу клуба и избили футболистов

Сегодня, 22:38

Досталось нескольким игрокам и тренеру португальского гранда

Фото AFP
Фото AFP

Около пятидесяти фанатов лиссабонского "Спортинга" во вторник вторглись на базу команды и избили некоторых футболистов клуба, сообщает O Jogo.

Фанаты оскорбляли главного тренера "Спортинга" Жорже Жезуша. Под разнос попали игроки команды Руй Патрисиу, Виллиам Карвалью и Бас Дост. Также фанаты атаковали Родриго Батталью и Йосипа Мишича. В результате нападения фанатов Досту разбили голову.

"Спортинг" после 34 матчей с 78 очками занимает третье место в чемпионате Португалии, отставая на десять баллов от лидера турнира – "Порту". Добавим, что "Порту" прервал гегемонию "Бенфики" в чемпионате Португалии, впервые за четыре года став чемпионом. 20 мая "Спортинг" в финале Кубка Португалии сыграет с "Авешем".

Ранее мы писали, что полиция изучает все матчи "Бенфики" за последние пять лет. Португальский гранд подозревается в махинациях с результатами.

В рамках расследования прокуратура получит доступ к переписке игроков и руководителей "Бенфики" с другими возможными участниками махинаций. Ранее мы сообщали, что самый титулованный клуб Португалии могут отстранить от соревнований за подкуп судей.
футбол, болельщики, чемпионат Португалии, Спортинг

Вы сейчас просматриваете новость "Фанаты "Спортинга" ворвались на базу клуба и избили футболистов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Р-спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

"Порту" - чемпион Португалии. Фото instagram.com/fcporto/

"Порту" прервал гегемонию "Бенфики" в чемпионате Португалии

6 Мая, 10:21

Ничья в матче "Спортинг" - "Бенфика" позволила "Порту" досрочно оформить чмпионство

Футбол

Фото AFP

Полиция изучает все матчи "Бенфики" за последние пять лет

28 Апреля, 13:01

Португальский гранд подозревается в махинациях с результатами
Загрузка...

Футбол

Спортинг - Атлетико - 1:0. Фото AFP

Обзор матча "Спортинг" - "Атлетико" - 1:0

13 Апреля, 09:17

Видео гола и моментов ответного поединка 1/4 финала Лиги Европы

Футбол

Футболисты "Атлетико" проиграли, но вышли в полуфинал Лиги Европы. Фото AFP

"Спортинг" обыграл "Атлетико", но этого оказалось мало

13 Апреля, 00:26

Главный фаворит Лиги Европы "Атлетико" проиграл 0:1 на выезде, но прошел дальше благодаря домашней победе 2:0

Футбол

Игроки "Спортинга" в матче с "Атлетико". Фото AFP

Президент "Спортинга" отстранил 19 футболистов после поражения в Лиге Европы

7 Апреля, 09:45

Игроки бойкотировали тренировку после критики босса клуба

Футбол

"Атлетико" - "Спортинг" - 2:0

Обзор матча "Атлетико" - "Спортинг" - 2:0

6 Апреля, 10:58

Все голы и моменты первого матча 1/4 финала Лиги Европы
Загрузка...