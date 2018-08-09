Зинченко отказался покидать "Манчестер Сити", трансфер в "Вулверхэмптон" сорвался

Украинцу дали понять, что на него не рассчитывают, но он решил побороться за место в команде Гвардиолы

В летнее межсезонье "Манчестер Сити" намеревался расстаться с украинским хавбеком Александром Зинченко, в услугах которого был заинтересован "Вулверхэмптон". Как сообщает Express & Star, в "Сити" Зинченко честно дали понять, что в следующем сезоне он будет очень редко получать игровую практику.

Тем не менее, Александр отказал "Вулверхэмптону" и принял решение остаться в манчестерском клубе.

Еще несколько недель назад "Вулверхэмптон" согласовал с "Ман Сити" сумму отступных за Зинченко в размере 16 млн фунтов, а сам игрок успешно прошел медобследование. Однако за это время Зинченко так и не дал согласие на переход в стан "волков", потому следующий сезон украинец проведет в составе "горожан".

Напомним, в первом матче сезона "Манчестер Сити" завоевал Суперкубок Англии, обыграв лондонский "Челси" .В этом матче историческое достижение установил нападающий "горожан" Серхио Агуэро. Украинский полузащитник Александр Зинченко не попал в заявку команды Пепа Гвардиолы.

Напомним, что после того, как "МанСити" выиграл титул, Александр Зинченко рассказал, что выпил в честь победы в чемпионате Англии.

Также сообщалось о том, то представителя английского клуба лично приехали на родину Александра, чтобы его отблагодарить.

21-летний полузащитник Александр Зинченко является воспитанником "Шахтера", однако за первую команду "горняков" не играл. Выступал за "Уфу", ПСВ и "Манчестер Сити". В составе "Сити" за прошлый сезон Зинченко сыграл 14 матчей, все – на позиции левого защитника, хотя до этого всегда играл атакующим полузащитником. Стал чемпионом Англии.