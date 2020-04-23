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Антигерой киевского финала ЛЧ стал жертвой турецкого клуба: игрок обратился в ФИФА

23 апреля, 23:05

Максим Перепелица

"Бешикташ" не хочет выплачивать деньги Кариусу, которые он не заслужил

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус подал в суд на "Бешикташ", поскольку турецкий клуб не выплатил ему зарплату в полном объеме с октября 2019 года по март 2020-го, сообщает издание Liverpool Echo. Кстати, неудачник киевского финала Лиги чемпионов возвращается в Англию.

"Кариус обратился в ФИФА по поводу долгов по зарплате. Он хочет, чтобы мы заплатили ему за те месяцы, когда он не играл. Мы не хотим выплачивать ему деньги, которые он не заслужил", – отметили в турецком клубе.

Напомним, Кариус присоединился к "Бешикташу" в августе 2018 года на правах двухлетней аренды с правом выкупа за сумму в 7,25 млн фунтов. В марте 2019 года немец подал в ФИФА жалобу на турецкий клуб и потребовал возместить долги по заработной плате, однако этот вопрос так и не был решен.

Кстати, футболист "Динамо" раскрыл свои прозвища в командах. Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко на карантине решил рассказать некоторые подробности своей жизни. 32-летний спортсмен провел общение с поклонниками в соцсетях через страничку Украинской ассоциации футбола.

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Смотрите, как Кариус стоял за "Бешикташ" в нынешней Лиге Европы

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Бешикташ Ливерпуль чемпионат Турции Лорис Кариус

Источник: Сегодня|Спорт

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