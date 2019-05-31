Антирейтинг: "Динамо" стало чемпионом Украины по неприятному показателю

Киевляне возглавили список команд Премьер-лиги, футболистов которых чаще всего удаляли с поля в минувшем сезоне

Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Футболисты вице-чемпионов Украины – киевского "Динамо" – возглавили рейтинг завершившегося национального первенства по не самому почетному показателю. В сезоне Премьер-лиги 2018/19 арбитры именно динамовцев чаще остальных наказывали красными карточками. Артем Шабанов и Томаш Кендзера увидели перед собой по две красные карточки, а Никита Бурда, Тамаш Кадар, Георгий Бущан и Ахмед Алибеков – по одной. При этом самой дисциплинированной оказалась "Александрия", игроков которого в течение сезона не удаляли ни разу.

Удаление динамовца Алибекова в игре с "Александрией" 30 мая

Рейтинг удалений в чемпионате Украины-2018/2019

"Динамо" – 8 удалений

"Ворскла", "Львов" – 7 удалений

"Черноморец", "Карпаты" - 5 удалений

"Мариуполь", "Заря", "Арсенал-Киев" – 4 удаления

"Десна" – 3 удаления

"Шахтер", "Олимпик" - 2 удаления

"Александрия" – 0 удалений

Как мы сообщали, в пятницу, 31 мая, был уволен главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб, при этом Вернидуб заинтриговал, заявив: "Динамо"? Перезвоните через пару дней".

Также мы писали, что "Мариуполь" продлил контракт с тренером-рекордсменом Александром Бабичем. Под руководством этого наставника приазовцы дважды завоевывали путевки в Лигу Европы.

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