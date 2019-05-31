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"Мариуполь" продлил контракт с тренером-рекордсменом Александром Бабичем

31 мая, 13:23

Под руководством этого наставника мариупольцы дважды завоевывали путевки в Лигу Европы

Александр Бабич
Александр Бабич. Фото: ФК Мариуполь

"Мариуполь" продлил контракт с главным тренером команды Александром Бабичем – он будет руководить командой в следующем сезоне. Без изменений остался и тренерский штаб. Помогать Бабичу будут Юрий Беньо, Александр Лавренцов, Владимир Белаков и Александр Малахов.

Напомним, Александр Бабич возглавил "Мариуполь" во второй половине 2017 года. Под его руководстовом команда вошла в число сильнейших команд Лиги. Мариупольцы дважды подряд финишировали в топ-6 (в минувшем сезоне азовцы были пятыми, в текущем – 4-м) и дважды завоевывали путевку в Лигу Европы. Это рекорд Клуба!

Вчера в решающем матче за четвертое место в Премьер-лиге "Мариуполь" обыграл "Зарю". В следующем сезоне Лиги Европы "Мариуполь" будет стартовать с третьего квалификационного раунда.

А вот его коллегу из Луганского клуба постигла противоположная участь – "Заря" и Юрий Вернидуб разорвали контракт по обоюдному согласию.

Напомним, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а также завоевал Кубок страны, обыграв в финале перволиговый "Ингулец". "Горняки" стали самой титулованной командой в истории Украины. (12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков страны) – на один больше, чем у "Динамо".

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Тег чемпионат Украины, ФК Мариуполь, Александр Бабич

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ФК Мариуполь

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