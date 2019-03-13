Антонелла vs Анна: сравниваем жен лучших бомбардиров среды в Лиге чемпионов
Красотки очень популярны в социальных сетях: на двоих жены Месси и Левандовски имеют больше 10 миллионов "фанатов"
В среду в Лиге чемпионов пройдут два ответных поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. Оба первых матча завершились вничью со счетом 0:0, так что команды начинают противостояние за выход в четвертьфинал самого престижного клубного турнира с чистого листа. Сегодня сыграют:
В ожидании поединков предлагаем развлечение: вместе с вами выясним, жена кого из двух лучших бомбардиров в сегодняшних командах красивее. Лучшими голеодорами оказались Лео Месси из "Барселоны" (34 гола во всех турнирах) и Роберт Левандовски из "Баварии" (29). Их жены – Антонелла и Анна – на двоих имеют более десяти миллионов подписчиков в социальных сетях. Проголосуйте за девушку, которая, по вашему мнению, красивее. Больше фото смотрите внизу материала.
Кто красивее? Нажмите на фото, чтобы проголосовать!
Антонелла Рокуццо, 31 год. Количество подписчиков в Instagram: 8.8 миллиона. Жена Лео Месси
Анна Левандовска, 30 лет. Количество подписчиков в Instagram: 2.2 миллиона. Жена Роберта Левандовски:
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