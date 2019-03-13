"Барселона" – "Лион": онлайн матча Лиги чемпионов

Лионель готовится громить "Лион": текстовая трансляция с фото и видеоповторами ключевых моментов ответной игры 1/8 ЛЧ

Месси дома почти наверняка забьет "Лиону". Фото: AFP

"Барселона" – "Лион": онлайн матча Лиги чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8a3/8f0/5c88a38f08d7c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8a3/8f0/5c88a38f08d7c.png 2019-03-13T10:00:00+02:00 Футбол Лионель готовится громить "Лион": текстовая трансляция с фото и видеоповторами ключевых моментов ответной игры 1/8 ЛЧ

Сегодня определятся последние четвертьфиналисты Лиги чемпионов. "Барселона" на "Камп Ноу" примет "Лион". Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Три недели назад, во Франции, команды на двоих не забили ни единого мяча – 0:0.

"Лион" в семи предыдущих матчах с "Барсой" ни разу не победил. Прервать эту серию французы попытаются при поддержке пяти тысяч болельщиков, которые едут в Каталонию, преодолевая 500 км на 15 автобусах.

Вот как команды играли в первом матче



Что говорят букмекеры об ответном матче "Барселона" – "Лион"

"Барселона" – безоговорочный фаворит матча. На победу каталонцев установлен коэффициент 1.20, на ничью – 7.25, на победу "Лиона" – 13.00. Что касается выхода в четвертьфинал, что тут котировки следующие: 1.18 – на "Барсу", 4.50 – на "Лион". То есть блаугранас выводят в следующий этап с вероятностью в 79 процентов, оставляя лишь 21 процент лионцам. Букмекеры ждут результативный матч (коэффициент 1.75 на то, что будет забито более 3.5 мячей) и практически не сомневаются, что в воротах "Лиона" распишется Лионель Месси (1.35). На гол его друга Суарес дают 1.60.

Месси и Суарес на тренировке накануне ответного матча. Фото AFP

Кадровые проблемы перед игрой "Барселона" – "Лион"

У "Лиона" из-за травмы не сыграет Гуйри (колено), под вопросом – Марсело (бедро). У "Барселоны" из-за проблем со здоровьем не попал в заявку на матч Вермален (бедро), зато вернулся в строй Усман Дембеле. Дисквалифицированных в составах команд нет.

Ориентировочные составы (по версии УЕФА)

"Барселона": тер Стеген – Серхи Роберто, Пике, Лангле, Альба - Ракитич, Бускетс, Артур – Месси, Суарес, Коутиньо



"Лион": Лопеш – Дюбуа, Денайер, Марсело, Менди – Тусар, Ндомбеле – Депай, Фекир, Террье – М.Дембеле





Нападающий "Лиона" Набиль Фекир:

"Матчи "Аякса" и "Манчестер Юнайтед" вдохновляют. Это были огромные сюрпризы, и мы приехали сюда, чтобы преподнести еще один. Да, это будет очень сложно, но мы бойцы"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо:

"Мы разработаем такой план игры, чтобы уменьшить влияние Месси. Но нам нужно идеально рассчитать риски. Я сомневаюсь, что этот матч закончится 0:0. Нам нужно забить, а еще быть готовыми терпеть на поле".

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде:

"У "Лиона" хватает козырей, особенно в нападении, где собраны мощные и быстрые футболисты. Думаю, соперник попытается выжать максимум из этого и забить выездной гол. Но... "Барселона" – оборонительная команда, постараемся как следует закрыться", – пошутил коуч каталонцев.

Как сообщалось ранее, во вторник Роналду устроил бенефис в чумовом матче "Ювентус" – "Атлетико" (3:0).

В свою очередь, украинец Александр Зинченкопомог "МанСити" разгромить "Шальке" со счетом 7:0.

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