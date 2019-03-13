"Барселона" – "Лион": онлайн матча Лиги чемпионов
Лионель готовится громить "Лион": текстовая трансляция с фото и видеоповторами ключевых моментов ответной игры 1/8 ЛЧ
Сегодня определятся последние четвертьфиналисты Лиги чемпионов. "Барселона" на "Камп Ноу" примет "Лион". Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Три недели назад, во Франции, команды на двоих не забили ни единого мяча – 0:0.
"Лион" в семи предыдущих матчах с "Барсой" ни разу не победил. Прервать эту серию французы попытаются при поддержке пяти тысяч болельщиков, которые едут в Каталонию, преодолевая 500 км на 15 автобусах.
Вот как команды играли в первом матче
Что говорят букмекеры об ответном матче "Барселона" – "Лион"
"Барселона" – безоговорочный фаворит матча. На победу каталонцев установлен коэффициент 1.20, на ничью – 7.25, на победу "Лиона" – 13.00. Что касается выхода в четвертьфинал, что тут котировки следующие: 1.18 – на "Барсу", 4.50 – на "Лион". То есть блаугранас выводят в следующий этап с вероятностью в 79 процентов, оставляя лишь 21 процент лионцам. Букмекеры ждут результативный матч (коэффициент 1.75 на то, что будет забито более 3.5 мячей) и практически не сомневаются, что в воротах "Лиона" распишется Лионель Месси (1.35). На гол его друга Суарес дают 1.60.
Месси и Суарес на тренировке накануне ответного матча. Фото AFP
Кадровые проблемы перед игрой "Барселона" – "Лион"
У "Лиона" из-за травмы не сыграет Гуйри (колено), под вопросом – Марсело (бедро). У "Барселоны" из-за проблем со здоровьем не попал в заявку на матч Вермален (бедро), зато вернулся в строй Усман Дембеле. Дисквалифицированных в составах команд нет.
Ориентировочные составы (по версии УЕФА)
"Барселона": тер Стеген – Серхи Роберто, Пике, Лангле, Альба - Ракитич, Бускетс, Артур – Месси, Суарес, Коутиньо
"Лион": Лопеш – Дюбуа, Денайер, Марсело, Менди – Тусар, Ндомбеле – Депай, Фекир, Террье – М.Дембеле
Нападающий "Лиона" Набиль Фекир:
"Матчи "Аякса" и "Манчестер Юнайтед" вдохновляют. Это были огромные сюрпризы, и мы приехали сюда, чтобы преподнести еще один. Да, это будет очень сложно, но мы бойцы"
Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо:
"Мы разработаем такой план игры, чтобы уменьшить влияние Месси. Но нам нужно идеально рассчитать риски. Я сомневаюсь, что этот матч закончится 0:0. Нам нужно забить, а еще быть готовыми терпеть на поле".
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде:
"У "Лиона" хватает козырей, особенно в нападении, где собраны мощные и быстрые футболисты. Думаю, соперник попытается выжать максимум из этого и забить выездной гол. Но... "Барселона" – оборонительная команда, постараемся как следует закрыться", – пошутил коуч каталонцев.
Как сообщалось ранее, во вторник Роналду устроил бенефис в чумовом матче "Ювентус" – "Атлетико" (3:0).
В свою очередь, украинец Александр Зинченкопомог "МанСити" разгромить "Шальке" со счетом 7:0.
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