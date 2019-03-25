Антураж матча Люксембург – Украина: золотые урны и платья для Девы Марии
Корреспондент "Сегодня" прогулялся по Люксембургу перед игрой "карлика" с командой Шевченко
Корреспондент "Сегодня" прогулялся по Люксембургу перед игрой местной сборной с Украиной...
... Моя первая попытка узнать, бывает ли на футболе Великий герцог Люксембурга, провалилась. Разговор с водителем автобуса получился таким:
- Знаете ли вы, болеет герцог Анри за...
- Эскьюз муа – Анри?
- Ну да, герцог.
- Герцог?
- Король ваш...
- Ааа! Простите! Но я из Фоша.
- Фош?
- Это Франция! Франция – Париж, понимаете?
...Что и следовало ожидать. Половина жителей Люксембурга – иностранцы и заробитчане. Для соседних Франции, Бельгии, Германии здесь очень хорошие зарплаты. Да для всех. Минимальной месячной зарплаты в 2 тысячи евро нет ни в одном другом государстве мира.
Кстати, изначально в названии страны ничего роскошного не было. Люксем+бург на старонемецком – это маленькая+крепость, Малгород. Как вы город назовете, так страна и поплывет. Страна с населением 600 тысяч и плошадью 50 на 50 км. Это как две Оболони живет на площади трех Киевов. В столице, одноименном Люксембурге, 120 тысяч жителей, примерно, как в Ужгороде. Не так давно Люксембург-Сити был назван самым безопасным городом мира. Валовый доход на душу населения в этой стране самый большой в Европе. И самое большое число ресторанов со звездами Michelin в пропорции к населению.
Не знаю, наверное, потому что тут после шести вечера, кроме паба-ресторана, вообще некуда пойти. Все закрыто. Люксембург невелик, но красив. Вид на мост Адольфа, который когда-то был самым длинным каменным в мире, со шпилем нацбанка, да на закате – прелестно. И караул у дворца герцога, и 42 платья, в которые переодевают статую Девы Марии в Соборе люксембургской богоматери.
Что люкс в Люксембурге с первого взгляда? Нет, не машины. В Челси концентрация Порше в десять раз больше. Не цены. Ну, сами местные так говорят. Мол, у нас кофе или бензин дешевле, чем у соседей. Потому что налоговый рай. Все просто. Корпорации регистрируются в Люксембурге, и платят маленькие налоги тут, а не большие в Германии или Франции. Люксембургу хорошо, но чего уж там, это схема экономического паразита. Ставшего третьим в рейтинге финансовых центров Европы, после Лондона и Цюриха. Плюс производство стали и туризм. Туристов за год в 1,5 раза больше, чем жителей.
С первого взгляда люкс тут – это золотые урны возле дворца герцога и округе.
Шутка, конечно, латунь какая-то, не золотые. Или золотые. Узнать, фан ли герцог, получилось только у стадиона. До этого еще несколько попыток сорвалось – нужен был французский, немецкий или люксембуржский, а на английском, извините, найн. Стюард у пресс-центра признался: "Нет, Великого герцога Анри я на футболе не помню. А вот премьер-министр точно был. В прошлом году. По-моему на игре с "Вайт Русланд". Тут я не сразу понял, и только когда он взялся за географию, стало ясно, что так дословно они интерпретируют "Беларусь". От матча Люксембурга с Украиной стюард ждал 0:0 или 1:1: "Мы теперь не так слабы".
Как сообщалось ранее, перед матчем с Люксембургом Зинченко замахнулся на скандальный рекорд Тимощука в сборной Украины.
Также сообщалось, что в сборной Украины перепутали Люксембург с Лихтенштейном.
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