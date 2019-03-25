Антураж матча Люксембург – Украина: золотые урны и платья для Девы Марии

Корреспондент "Сегодня" прогулялся по Люксембургу перед игрой "карлика" с командой Шевченко

Люксембург в режиме работы "не бей лежачего". Фото А.Пономаренко.

Антураж матча Люксембург – Украина: золотые урны и платья для Девы Марии Пономаренко Алексей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/92b/975/5c992b975ea1d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/92b/975/5c992b975ea1d.png 2019-03-25T21:33:00+02:00 Футбол Корреспондент "Сегодня" прогулялся по Люксембургу перед игрой "карлика" с командой Шевченко

Корреспондент "Сегодня" прогулялся по Люксембургу перед игрой местной сборной с Украиной...

... Моя первая попытка узнать, бывает ли на футболе Великий герцог Люксембурга, провалилась. Разговор с водителем автобуса получился таким:

- Знаете ли вы, болеет герцог Анри за...

- Эскьюз муа – Анри?

- Ну да, герцог.

- Герцог?

- Король ваш...

- Ааа! Простите! Но я из Фоша.

- Фош?

- Это Франция! Франция – Париж, понимаете?

...Что и следовало ожидать. Половина жителей Люксембурга – иностранцы и заробитчане. Для соседних Франции, Бельгии, Германии здесь очень хорошие зарплаты. Да для всех. Минимальной месячной зарплаты в 2 тысячи евро нет ни в одном другом государстве мира.

Кстати, изначально в названии страны ничего роскошного не было. Люксем+бург на старонемецком – это маленькая+крепость, Малгород. Как вы город назовете, так страна и поплывет. Страна с населением 600 тысяч и плошадью 50 на 50 км. Это как две Оболони живет на площади трех Киевов. В столице, одноименном Люксембурге, 120 тысяч жителей, примерно, как в Ужгороде. Не так давно Люксембург-Сити был назван самым безопасным городом мира. Валовый доход на душу населения в этой стране самый большой в Европе. И самое большое число ресторанов со звездами Michelin в пропорции к населению.

Не знаю, наверное, потому что тут после шести вечера, кроме паба-ресторана, вообще некуда пойти. Все закрыто. Люксембург невелик, но красив. Вид на мост Адольфа, который когда-то был самым длинным каменным в мире, со шпилем нацбанка, да на закате – прелестно. И караул у дворца герцога, и 42 платья, в которые переодевают статую Девы Марии в Соборе люксембургской богоматери.

Что люкс в Люксембурге с первого взгляда? Нет, не машины. В Челси концентрация Порше в десять раз больше. Не цены. Ну, сами местные так говорят. Мол, у нас кофе или бензин дешевле, чем у соседей. Потому что налоговый рай. Все просто. Корпорации регистрируются в Люксембурге, и платят маленькие налоги тут, а не большие в Германии или Франции. Люксембургу хорошо, но чего уж там, это схема экономического паразита. Ставшего третьим в рейтинге финансовых центров Европы, после Лондона и Цюриха. Плюс производство стали и туризм. Туристов за год в 1,5 раза больше, чем жителей.

С первого взгляда люкс тут – это золотые урны возле дворца герцога и округе.

Шутка, конечно, латунь какая-то, не золотые. Или золотые. Узнать, фан ли герцог, получилось только у стадиона. До этого еще несколько попыток сорвалось – нужен был французский, немецкий или люксембуржский, а на английском, извините, найн. Стюард у пресс-центра признался: "Нет, Великого герцога Анри я на футболе не помню. А вот премьер-министр точно был. В прошлом году. По-моему на игре с "Вайт Русланд". Тут я не сразу понял, и только когда он взялся за географию, стало ясно, что так дословно они интерпретируют "Беларусь". От матча Люксембурга с Украиной стюард ждал 0:0 или 1:1: "Мы теперь не так слабы".

Как сообщалось ранее, перед матчем с Люксембургом Зинченко замахнулся на скандальный рекорд Тимощука в сборной Украины.

Также сообщалось, что в сборной Украины перепутали Люксембург с Лихтенштейном.

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АВТОР: Пономаренко Алексей Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.