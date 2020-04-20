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Аплодисменты бойцам с коронавирусом: звезды футбола записали видео с благодарностью врачам

20 апреля, 10:34

Андрей Фоменко

В ролике приняли участие десятки спортсменов: Пеле, Бекхэм, Роналдо, Марадона, Рамос, Оуэн и другие

Международная федерация футбола решила сделать социальный ролик во время пандемии коронавируса. В одном видео ФИФА объединила многих звезд мирового футбола: мужского и женского, современного и прошлого, – для того, чтобы выразить благодарность врачам, которые в разных частях света борются с новой инфекцией. Читайте также: коронавирус против спорта в режиме онлайн – жертвы, переносы и выздоровления.

Футболисты на видео аплодируют работникам медицины: сначала каждый по отдельности, а затем их аплодисменты сливаются воедино. Начинает ролик бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм, который аплодирует сидя, а затем даже встает. Постепенно к нему присоединяются другие звезды: Марадона и Пеле, Кака и Роберто Карлос, Марко ван Бастен и Зинедин Зидан, Серхио Рамос и Икер Касильяс, Гарри Кейн, Яя Туре, Майкл Оуэн и другие. В конце ролика врачи благодарят за поддержку, а аплодисменты всех игроков звучат уже вместе.

Звезды футбола аплодируют врачам, которые борются з коронавирусом Видео: Reuters

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