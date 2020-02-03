Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,03
27,66

Арбитр отменил удаление игрока после VAR, а затем снова показал ему красную карточку

3 февраля, 11:15

Забавный случай произошел во второй по силе лиге Испании

Неординарный случай произошел во время матча второй лиги Испании между "Фуэнлабрадой" и "Жироной" (0:1). В середине второго тайма главный арбитр встречи показал прямую красную карточку Кристобалю Маркесу за грубый фол в центре поля. Правда, затем у рефери возникли сомнения по этому поводу, и он отправился пересмотреть эпизод с помощью системы VAR.

Пересмотрев повтор, арбитр решил смягчить наказание и вернул футболиста из подтрибунного помещения, показав ему вместо красной желтую карточку. Маркес вернулся на поле, но еще до того, как игра возобновилась, устроил словесную перепалку с соперником, за что арбитр наказал обеих игроков "горчичниками". Для Маркеса же эта карточка стала второй в матче, и он снова увидел перед собой красный свет.

Реклама

Напомним, что вчера во второй лиге Испании состоялось украинское дерби. Андрей Лунин отбил пенальти и помог "Овьедо" обыграть команду Романа Зозули "Альбасете". После этой встречи "Овьедо" покинул зону вылета, отправив туда как раз "Альбасете".

В тренде
"Ливерпуль" – "Саутгемптон": онлайн матча чемпионата Англии

Ранее мы рассказывали, что Зидан не упускает Лунина из виду – наставнику важно, чтобы игрок получал игровую практику. Французский тренер пожелал всем арендованным игрокам успехов.

Смотрите, как сборная Украины с Андреем Луниным в воротах сыграла с Нигерией вничью в товарищеском матче:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

красная карточка чемпионат Испании Жирона VAR

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Все результаты 25-го тура чемпионата Англии, турнирная таблица
Все результаты 25-го тура чемпионата Англии, турнирная таблицаФутбол
Наставник
Наставник "Реала" поставил точку с возможным уходом капризного валлийцаФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн матча чемпионата ИспанииФутбол
Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании, турнирная таблицаФутбол
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видео
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видеоФутбол
"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед": онлайн трансляция "манкунианского дерби"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...