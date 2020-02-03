Арбитр отменил удаление игрока после VAR, а затем снова показал ему красную карточку

Забавный случай произошел во второй по силе лиге Испании

Неординарный случай произошел во время матча второй лиги Испании между "Фуэнлабрадой" и "Жироной" (0:1). В середине второго тайма главный арбитр встречи показал прямую красную карточку Кристобалю Маркесу за грубый фол в центре поля. Правда, затем у рефери возникли сомнения по этому поводу, и он отправился пересмотреть эпизод с помощью системы VAR.

Пересмотрев повтор, арбитр решил смягчить наказание и вернул футболиста из подтрибунного помещения, показав ему вместо красной желтую карточку. Маркес вернулся на поле, но еще до того, как игра возобновилась, устроил словесную перепалку с соперником, за что арбитр наказал обеих игроков "горчичниками". Для Маркеса же эта карточка стала второй в матче, и он снова увидел перед собой красный свет.

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Напомним, что вчера во второй лиге Испании состоялось украинское дерби. Андрей Лунин отбил пенальти и помог "Овьедо" обыграть команду Романа Зозули "Альбасете". После этой встречи "Овьедо" покинул зону вылета, отправив туда как раз "Альбасете".

Ранее мы рассказывали, что Зидан не упускает Лунина из виду – наставнику важно, чтобы игрок получал игровую практику. Французский тренер пожелал всем арендованным игрокам успехов.

Смотрите, как сборная Украины с Андреем Луниным в воротах сыграла с Нигерией вничью в товарищеском матче:

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