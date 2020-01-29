Зидан не упускает Лунина из виду: наставнику важно, чтобы игрок получал игровую практику

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

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Перед матчем 1/8 финала Кубка Испании против "Сарагосы" главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с Андреем Луниным и другими футболистами королевского клуба, отправленными в аренду. Ранее мы рассказывали, что Лунин сделал четыре сэйва в гостевом матче "Овьедо" против "Жироны" и пропустил один мяч.

"Я внимательно слежу за нашими игроками в аренде. Желаю Лунину, Вальехо, Себальосу, Эдегору и другим постоянной игровой практики и успехов. Для меня очень важно знать, какая у них ситуация", – отметил наставник.

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Напомним, что голкипер сборной Украины Андрей Лунин принадлежит "Реалу", и второй сезон подряд проводит в аренде. В прошлом он выступал в "Леганесе". Первую часть сезона-2019/2020 Андрей провел в "Вальядолиде", а теперь играет за "Овьедо".

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