Арривидерчи: обладатель "Золотого мяча" бросил сборную Китая после месяца работы

У руля азиатской команды Фабио Каннаваро провел всего два матча. И оба – проиграл

Фабио Каннаваро. Фото: AFP

45-летний итальянец Фабио Каннаваро объявил об уходе с поста главного тренера сборной Китая. "При всем уважении к Китаю, а это великая страна, я покидаю пост главного тренера сборной", – написал Каннаваро на Weibo. Обладатель "Золотого мяча-2006" проработал в этой должности чуть более месяца. Под его руководством Китай сыграл два матча – против Таиланда и Узбекистана. И оба поединка проиграл. Вместе с тем Фабио Каннаваро продолжит работу в качестве наставника китайского клуба "Гуанчжоу Эвергранд".

Напомним, шатается стульчик и под другим известным итальянским специалистом - Массимилиано Аллегри по окончании сезона могут уволить с поста главного тренера "Ювентуса". Нападающий туринцев Криштиану Роналду желает видеть в роли нового наставника "Юве" нынешнего коуча "МанСити" Хосепа Гвардиолу.

В то же время президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что пока не думает об увольнении Александра Хацкевича с поста главного тренера "бело-синих". По мнению босса столичного клуба, при белорусе команда прогрессирует. А скоро "Динамо" вообще будет не узнать.

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