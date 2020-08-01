Українська
$ 27,69
32,55
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Арсенал" – "Челси": где смотреть финал Кубка Англии и все прогнозы на суперматч

1 августа, 16:35

Олег Люлька Олег Люлька

Список трансляций субботнего поединка за трофей между двумя грандами из Лондона и котировки на победителя

В субботу, 1 августа, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится финальный матч Кубка Англии. Играют "Арсенал" – "Челси". Начало поединка за трофей – в 19:30 по киевскому времени. Смотреть "Арсенал" – "Челси" онлайн можно на нашем сайте. Также трансляция финала в прямом эфире состоится на канале Setanta Sports Ukraine, доступном на ресурсе Oll.TV.

Реклама

Букмекеры о матче "Арсенал" – "Челси". Аналитики считают "Челси" фаворитом матча 1 августа. Коэффициент на победу команды Фрэнка Лэмпарда в основное время – 2.10, на ничью – 3.55, на победу "Арсенала" – 3.60. Вероятность в процентном отношении: 51 – 26 – 23. Если же матч продлится более 90 минут, то коэффициенты на победу следующие: "Арсенал" – 2.46, "Челси" – 1.59. То есть 60 на 40 процентов – в пользу "Челси".

Главные претенденты на гол у "Арсенала"

  • Обамеянг (Арсенал) 2.40 (коэффициент на "забьет гол")
  • Ляказетт (Арсенал) 3.20
  • Нкетиа (Арсенал) 4.50
  • Нелсон (Арсенал) 6.00
  • Озил (Арсенал) 7.00

Смотрите, как забивает Обамеянг

Реклама

Главные претенденты на гол у "Челси"

  • Абрахам (Челси) 2.50
  • Жиру (Челси) 2.60
  • Батшуайи (Челси) 2.90
  • Пулишич (Челси) 3.20
  • Броя (Челси) 3.60
  • Виллиан (Челси) 4.00

Смотрите, как забивает Абрахам

Отметим, что накануне "ПСЖ" выиграл у "Лиона" финал Кубка лиги – последний в истории французского футбола. Парижане добыли победу по итогам серии пенальти.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Англии где смотреть Арсенал Лондон Челси Лондон Кубок Англии котировки

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чемпионат Италии по футболу: все результаты 36-го тура, таблица
Чемпионат Италии по футболу: все результаты 36-го тура, таблицаФутбол
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видео
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видеоФутбол
Ирина Морозюк устроила стриптиз после встречи с бывшим мужем в Турции
Ирина Морозюк устроила стриптиз после встречи с бывшим мужем в ТурцииФутбол
Все результаты 37-го тура чемпионата Англии и турнирная таблица Премьер-лиги
Все результаты 37-го тура чемпионата Англии и турнирная таблица Премьер-лигиФутбол
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер "Динамо" ЛуческуФутбол
Стали известны срок контракта Луческу в
Стали известны срок контракта Луческу в "Динамо" и имя его помощникаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять