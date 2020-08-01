"Арсенал" – "Челси": где смотреть финал Кубка Англии и все прогнозы на суперматч

Список трансляций субботнего поединка за трофей между двумя грандами из Лондона и котировки на победителя

В субботу, 1 августа, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится финальный матч Кубка Англии. Играют "Арсенал" – "Челси". Начало поединка за трофей – в 19:30 по киевскому времени. Смотреть "Арсенал" – "Челси" онлайн можно на нашем сайте. Также трансляция финала в прямом эфире состоится на канале Setanta Sports Ukraine, доступном на ресурсе Oll.TV.

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Букмекеры о матче "Арсенал" – "Челси". Аналитики считают "Челси" фаворитом матча 1 августа. Коэффициент на победу команды Фрэнка Лэмпарда в основное время – 2.10, на ничью – 3.55, на победу "Арсенала" – 3.60. Вероятность в процентном отношении: 51 – 26 – 23. Если же матч продлится более 90 минут, то коэффициенты на победу следующие: "Арсенал" – 2.46, "Челси" – 1.59. То есть 60 на 40 процентов – в пользу "Челси".

Главные претенденты на гол у "Арсенала"

Обамеянг (Арсенал) 2.40 (коэффициент на "забьет гол")

Ляказетт (Арсенал) 3.20

Нкетиа (Арсенал) 4.50

Нелсон (Арсенал) 6.00

Озил (Арсенал) 7.00

Смотрите, как забивает Обамеянг

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Главные претенденты на гол у "Челси"

Абрахам (Челси) 2.50

Жиру (Челси) 2.60

Батшуайи (Челси) 2.90

Пулишич (Челси) 3.20

Броя (Челси) 3.60

Виллиан (Челси) 4.00

Смотрите, как забивает Абрахам

Отметим, что накануне "ПСЖ" выиграл у "Лиона" финал Кубка лиги – последний в истории французского футбола. Парижане добыли победу по итогам серии пенальти.

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