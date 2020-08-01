"Арсенал" – "Челси": онлайн финального матча Кубка Англии

В субботу, 1 августа, в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли" состоится финал Кубка Англии. За трофей будут бороться два лондонских клуба – "Арсенал" и "Челси". Матч начнется в 19:30 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов матча. Также матч можно будет посмотреть на сайте Oll.tv.

ОНЛАЙН МАТЧА "АРСЕНАЛ" – "ЧЕЛСИ"

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Чемпионат "Англии" завершился на прошлых выходных. "Челси" занял четвертое место в Премьер-лиге и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. А вот Арсенал полностью провалился и финишировал лишь восьмым, за пределами еврокубковой зоны, поэтому победа в национальном Кубке – единственный шанс "канониров" поиграть в следующей Лиге Европы.

Кстати, "Арсенал" является самым титулованным клубом в Кубке Англии. "Канониры" побеждали в турнире 13 раз, при этом семь раз – под руководством Арсена Венгера. Но с 2017 года лондонский клуб не смог завоевать хотя бы какой-нибудь трофей.

"Челси" побеждал в национальном Кубке восемь раз и в случае сегодняшнего успеха выйдет на чистое третье место, опередив "Тоттенхэм". К слову, предыдущий раз "синие" поднимали кубок над головой в сезоне 2017/2018.

Это будет 20-я встреча команд в рамках Кубка Англии и третья – в финале. В двух предыдущих случаях трофей доставался "Арсеналу", а если брать статистику всех противостояний в турнире, то здесь "канониры" ушли далеко вперед. "Красные" одержали девять побед при пяти поражениях, еще шесть встреч завершились вничью.

Кстати, чуть более года назад "Челси" обыграл "Арсенал" в финале, но не Кубка Англии, а Лиги Европы. Давайте вспомним этот матч:

В сегодняшнем матче не смогут взять участие целый ряд игроков по обе стороны баррикад. У "Арсенала" долгое время в лазарете находятся Маттео Гендузи, Деян Илиев, Пабло Мари, Мартинелли и Каллум Чемберс, также не сыграет Шкодран Мустафи, а Бернд Лено под вопросом.

У "Челси" давно вне игры Марко Ван Гинкел и Шарли-мл. Мусонда, также не смогут помочь своей команде Рубен Лофтус-Чик, Джейк Кларк-Солтер и Билли Гилмур.

Букмекеры о матче "Арсенал" – "Челси":

Букмекеры считают "Челси" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Фрэнка Лэмпарда в основное время – 2.10, на ничью – 3.55, на победу "Арсенала" – 3.60. Если же матч продлится более 90 минут, то коэффициенты на победу следующие: "Арсенал" – 2.46, "Челси" – 1.59.

Ранее мы писали, что бывший полузащитник "Шахтера" выбирает между двумя лондонскими клубами. Виллиан хочет остаться в "Челси", но требует контракт сроком на три года.

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