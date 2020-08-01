"ПСЖ" собрал все четыре трофея сезона во Франции, выиграв последний Кубок лиги в серии пенальти

"Лион" сопротивлялся до последнего, но не устоял в "футбольной лотерее"

Французский футбол возвращается к жизни сразу двумя матчами, в которых разыгрывают трофеи. Напомним, в марте чемпионат Франции завершили досрочно, отдав "золото" "ПСЖ". Столичный клуб после жесткого карантина продолжил собирать трофеи. В прошлые выходные "Пари Сен-Жермен" завоевал Кубок Франции благодаря голу Неймара в ворота "Сент-Этьена". А перед стартом чемпионата, год назад, парижане взяли и Суперкубок страны.

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В пятницу поздно вечером "ПСЖ" вступил в борьбу и за Кубок французской лиги, который в 2020 году разыграли последний раз в истории. Соперником подопечных Томаса Тухеля был "Лион" – седьмая команда по итогам Лиги 1. Причем парням Руди Гарсии победа приносила путевку в Лигу Европы. Кстати, оппоненты сошлись на "Стад-де-Франс" – арене в пригороде столицы, где традиционно играет сборная, а на трибуны пустили 5000 зрителей.

Борьба вышла гораздо более напряженной, чем ожидали букмекеры. Будто бы скромный "Лион", который, к слову, еще будет играть с "Ювентусом" в 1/8 финала Лиги чемпионов, оказал серьезное сопротивление. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

Шансы на взятие ворот были у обеих сторон, но в основное время голов болельщики так и не увидели. Неймар, Мауро Икарди, Анхель ди Мария, Мемфис Депай – никому из них так и не удалось забить.

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Вашему вниманию – самые интересные моменты второго тайма.

В конце дополнительного времени "Лион" остался в меньшинстве, а Неймар в качестве наказания запустил мяч со штрафного значительно выше. В итоге дело дошло до серии 11-метровых. По пять ударов футболисты обеих команд выполнили удачно – 5:5. А затем вратарь из Коста-Рики Кейлор Навас отбил мяч после удара Бертрана Траоре, а Пабло Сарабия принес "ПСЖ" победу! Это девятый успех столичного клуба в турнире.

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Смотрите, как в марте "ПСЖ" обыграл дортмундскую "Боруссию" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов:

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