"Арсенал" хочет отобрать у Гвардиолы тренера

Микель Артета может вновь вернуться в лондонский клуб

Артета - правая рука Гвардиолы / Фото: AFP

Второй тренер "Манчестер Сити" Микель Артета на данный момент считается фаворитом на назначение в "Арсенал".

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37-летний испанец, как и еще более десяти претендентов, пройдет собеседование с руководством лондонского клуба. При этом финальное собеседование состоится в США – с владельцем "Арсенала" Стэном Кронке.

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"Канониры" пока не определились: назначить постоянного главного тренера сейчас или дождаться окончания сезона.

После отставки Унаи Эмери команду временно возглавил Фредди Юнгберг, который также входит в число кандидатов. В стартовых матчах под руководством шведа лондонцы сыграли вничью с "Норвичем" и уступили дома "Брайтону".

Ранее мы писали, что руководство "Арсенала" нашло звездного тренера на замену Унаи Эмери. Испанец Луис Энрике якобы готов был приступить к работе в лондонском клубе, но уже возглавил сборную Испании.

Смотрите, как "Арсенал" в своем последнем матче проиграл "Айнтрахту"

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