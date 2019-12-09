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"Арсенал" хочет отобрать у Гвардиолы тренера

9 декабря, 11:27

Микель Артета может вновь вернуться в лондонский клуб

Артета - правая рука Гвардиолы

Артета - правая рука Гвардиолы / Фото: AFP

Второй тренер "Манчестер Сити" Микель Артета на данный момент считается фаворитом на назначение в "Арсенал".

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37-летний испанец, как и еще более десяти претендентов, пройдет собеседование с руководством лондонского клуба. При этом финальное собеседование состоится в США – с владельцем "Арсенала" Стэном Кронке.

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"Канониры" пока не определились: назначить постоянного главного тренера сейчас или дождаться окончания сезона.

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После отставки Унаи Эмери команду временно возглавил Фредди Юнгберг, который также входит в число кандидатов. В стартовых матчах под руководством шведа лондонцы сыграли вничью с "Норвичем" и уступили дома "Брайтону".

Ранее мы писали, что руководство "Арсенала" нашло звездного тренера на замену Унаи Эмери. Испанец Луис Энрике якобы готов был приступить к работе в лондонском клубе, но уже возглавил сборную Испании.

Смотрите, как "Арсенал" в своем последнем матче проиграл "Айнтрахту"

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Арсенал Лондон Манчестер Сити Микель Артета

Источник: The Telegraph

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