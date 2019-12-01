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Экс-игрок "Арсенала" пережил страшную трагедию: у футболиста умерла дочь

1 декабря, 17:59

Дочке Беника Афобе было всего два года

Беник Афобе

Беник Афобе / Фото: Twitter

У бывшего форварда лондонского "Арсенала" Беника Афобе скончалась двухлетняя дочь по имени Амора.

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Девочка была доставлена в больницу для лечения тяжелой инфекции, которая быстро прогрессировала. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось.

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В настоящее время Афобе выступает за "Бристоль Сити" на правах аренды. Субботнюю победу в матче 19-го тура чемпионата Англии с "Хаддерсфилдом" команда посвятила семье 26-летнего нападающего.

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Афобе является воспитанником "Арсенала". Однако за первую команду "канониров" он не сыграл ни одного матча.

Ранее мы писали, что велогонщик из Бразилии чудом выжил, попав под колеса машины. Эндриго да Розе Перейре повезло остаться живым после столкновения на трассе с "непрошеным гостем".

Отметим, что в последнее время, увы, все больше трагических известий приносят боксерские соревнования. В частности, недавно произошла трагедия после триумфа Усика: американский боксер умер от полученных ударов.

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смерть чемпионат Англии Арсенал Лондон

Источник: BBC

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