Экс-игрок "Арсенала" пережил страшную трагедию: у футболиста умерла дочь

Дочке Беника Афобе было всего два года

Беник Афобе / Фото: Twitter

У бывшего форварда лондонского "Арсенала" Беника Афобе скончалась двухлетняя дочь по имени Амора.

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Девочка была доставлена в больницу для лечения тяжелой инфекции, которая быстро прогрессировала. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось.

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В настоящее время Афобе выступает за "Бристоль Сити" на правах аренды. Субботнюю победу в матче 19-го тура чемпионата Англии с "Хаддерсфилдом" команда посвятила семье 26-летнего нападающего.

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Афобе является воспитанником "Арсенала". Однако за первую команду "канониров" он не сыграл ни одного матча.

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