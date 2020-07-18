"Арсенал" – "Манчестер Сити": онлайн первого полуфинала Кубка Англии

Встреча проходит в Лондоне, начало - в субботу в 21:45 по киевскому времени

В субботу, 18 июля, в первом полуфинальном матче Кубка Англии встречаются лондонский "Арсенал" и "Манчестер Сити". Проходит он на знаменитом лондонском стадионе "Уэмбли". Наш сайт ведет текстовый онлайн поединка с комментариями ключевых моментов и интересными фото.

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"Арсенал" – "Манчестер Сити": анонс

Мотивация. "Канониры" провалили сезон, выбыв из Лиги Европы еще на стадии 1/16 финала. В чемпионате Англии они занимают лишь девятое место и далеко не факт, что поднимутся выше. Так что выигрыш трофея не только даст возможность хоть как-то скрасить сезон, но и выпишет путевку в еврокубки.

"Манчестер Сити" не смог составить достойную конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за победу в Премьер-лиге, но продолжает выступать в Лиге чемпионов. Также команда Пепа Гвардиолы выиграла Кубок лиги, справившись в финале со скромной "Астон Виллой". Думается, испанский тренер хотел бы пополнить свою коллекцию еще одним кубком и дать игрокам хорошую практику перед скорым возобновлением Лиги чемпионов.

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История. Интересно, что "Арсенал" чаще всех выигрывал Кубок Англии – 13 раз из 20 финалов. Предыдущий триумф датирован 2017 годом. "Манчестер Сити" шесть раз брал трофей и является действующим обладателем, т. е., победителем финала 2019 года.

Прогнозы. Букмекерские конторы однозначным фаворитом матча называют "МанСити", что, впрочем и неудивительно. В личных встречах сезона "горожане" дважды уверенно обыграли "канониров" со счетом 3:0. Последний раз – месяц назад в Манчестере.

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Коэффициент на победу парней Гвардиолы – 1.35, на хозяев – 8.30, на ничью в основное время – 5.70. В целом же на проход гостей дают всего 1.17. Самые ожидаемые счета – 0:2 (коэф. – 7.70), 1:2 (8.70), 0:3 (9.30) и 1:3 (10.5).

Где смотреть. На украинском телевидении матч в прямом эфире покажет канал "Setanta Sports". Начнется трансляция в 21:40.

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Напомним, вчера "Вест Хэм" с Ярмоленко обыграл "Уотфорд" и спасся от вылета из Премьер-лиги.

Смотрите, как "Арсенал" выбыл из Лиги Европы, проиграв дома греческому "Олимпиакосу":

"Манчестер Сити" выиграл в Мадриде первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов у "Реала".

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