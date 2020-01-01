"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед": онлайн трансляция матча Премьер-лиги

39’ УУУХХ! Пепе попал в штангу, пробив из-за пределов штрафной. Отметим, что эпизоду предшествовала грубая ошибка Де Хеа при розыгрыше мяча. 36’ Колашинац выполнил заброс на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось. 33’ Торрейра получил передачу от Пепе, развернулся и пробил с линии штрафной. Мяч в нескольких сантиментах разменулся со штангой. 31’ Рашфорд зацепил Мэйтленд-Найлза у боковой. Арбитр оставил эпизод без внимания. 27’ Джеймс пытал заострить передачей в штрафную - Луис грудью остановил мяч. 21’ Колашинац присел на газон, держится за ногу. Похоже, что все в порядке и он продолжит матч. 19’ Рашфор зацепился за мяч вблизи штрафной, но тут же его потерял. Пока все в оборонительных действиях Арсенала складывается хорошо. 15’ Не удается пока МЮ создать что-то толковое у ворот Арсенала. Марсьяль и Рашфорд отрезаны от основной группы игроков. 12’ Развитие событий очень напоминает матч с Челси. Тогда Арсенал мощно начал, но мы помним, чем всё закончилось. 10’ УХ! Пепе эффектно разобрался с Шоу на фланге, навесил на Обамеянга, который с разворота пробил выше ворот. 8’ Гол Колашинац прострелил вдоль ворот, мяч отскочил от игрока МЮ к ПЕПЕ, который в касание расстрелял ворота Де Хеа с 11-метровой отметки. 5’ Ляказетт в центре поставил корпус против Матича, которому пришлось фолить. Французский нападающий Арсенала доказывает арбитру, что нужно показать желтую, но все тщетно. 3’ Желтая карточка Колашинац уже на третьей минуте получает предупреждение за фол на Джеймсе. 2’ Рашфорд решился на удар с дальней дистанции. Лено без проблем зафиксировал мяч в руках. 1’ Начало матча Арбитр дает стартовый свисток! Арсенал: Лено - Мэйтленд-Найлз, Сократис, Давид Луиз, Колашинац - Торрейра, Джака - Пепе, Озил, Обамеянг - Ляказетт Запасные: Холдинг, Мартинес, Гендузи, Нельсон, Сака, Себальос, Уиллок Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу - Фред, Матич - Джеймс, Лингард, Рашфорд - Мартиаль Запасные: Мата, Перейра, Ромеро, Уильямс, Джонс, Гринвуд, Янг

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1 января 2020 года в Англии проходят матчи 21 тура Премьер-лиги. В центральной встрече сыграют "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени, а мы проведем онлайн матча с комментариями ключевых моментов встречи.

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Лондонский "Арсенал" в кризисе – команда не может победить уже пять поединков кряду, а в турнирной таблице идет на 12-м месте. Причем, перед победой 9 декабря над скромным "Вест Хэмом", серия лондонского клуба без побед составляла и вовсе девять игр. Вообще, в последних 15 поединков "Арсенал" одержал 1 победу, 8 раз сыграл вничью, 6 раз проиграл.

В свою очередь, "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиге. В последних 15 матчах "МЮ" одержал 9 побед, 3 раза сыграл вничью и 3 раза проиграл.

В прошлом туре чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле проиграл "Челси" в лондонском дерби. Смотрите видео голов и обзор того поединка:

В свою очередь, "Манчестер Юнайтед" в гостях всухую обыграл "Бернли". Смотрите обзор матча:

"Арсенал" – "МЮ": кто фаворит? Эксперты букмекерских контор считают гостей небольшими фаворитами встречи. Коэффициент на победу "Манчестера" равен 2.50, тогда как котировка на победу "Арсенала" составляет 2.80, а на ничью – 3.60. Таким образом, математическая вероятность исхода матча, по коэффициентам букмекеров, такая: победа "Арсенала" 34 процента, ничья 27 процентов, победа "МЮ" 39 процентов.

Также букмекеры прогнозируют большое количество голов. Так, шансы на то, что в матче "Арсенал" – "МЮ" будет забито три или более мяча, составляет 56 процентов. Более того, аналитики называют и самых вероятных авторов голов: в составе хозяев это Пьер-Эмерик Обамеянг, а составе гостей – Маркус Рашфорд.

Добавим, что обе команды во второй половине февраля сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. "Арсеналу" в соперники достался греческий "Олимпиакос", а "МЮ" сразится с бельгийским "Брюгге".

В последнем туре Лиги Европы "Арсенал" на выезде сыграл в результативную ничью с бельгийским "Стандардом":

А "Манчестер Юнайтед" на своем поле разгромил голландский "АЗ Алкмаар":

Все подробности в спецтеме Boxing Day в Англии

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