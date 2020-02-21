"Арсенал" минимально обыграл "Олимпиакос", продлив свою серию без поражений

"Арсенал" в гостях переиграл "Олимпиакос" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы благодаря голу Александра Ляказетта. Интересно, что после этой победы лондонский клуб продлил серию без поражений до девяти матчей.

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Команда после назначения Микеля Артеты на пост главного тренера проиграла лишь раз в 11 встречах – в декабре "Челси".

"Олимпиакос" – "Арсенал" 0:1

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Гол: Ляказетт, 81.

"Олимпиакос": Са – Элабделлауи, Семеду, Ва, Цимикас – Бухалакис (Фортунис, 65), Камара, Гильерме – Масурас (Ловера, 75), Вальбуэна – Эль-Араби.

"Арсенал": Лено – Мустафи, Луис, Сократис (Мейтленд-Найлз, 90+2), Сака – Гендузи, Джака – Мартинелли (Себальос, 58), Обамеянг, Уиллок (Пепе, 75) – Ляказетт.

Предупреждения: Эль-Араби, Семеду, Бухалакис, Ба – Мустафи, Джака.

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Смотрите, как "Арсенал" в результативном матче обыгрывал португальскую "Виторию" в Лиге Европы:

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