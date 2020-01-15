"Арсенал" не смог уменьшить дисквалификацию жесткого игрока: придется отвечать по всей строгости закона

Лондонский "Арсенал" не смог обжаловать красную карточку нападающего команды Пьер-Эмерика Обамеянга, сообщает Sky Sports. Напомним, габонский форвард получил красную карточку в матче английской Премьер-лиги с "Кристал Пэлас" за фол на полузащитнике соперника Максе Майере.
Таким образом, Обамеянг пропустит три матча чемпионата Англии с "Шеффилд Уэнсдей", лондонским "Челси" и "Борнмутом".
Обзор поединка "Кристал Пэлас" – "Арсенал":
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В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг принял участие в 22 матчах Премьер-лиги, в которых стал автором 14 забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Лондонский "Арсенал", набрав 28 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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Смотрите, как забивал Пьер-Эмерик Обамеянг в Лиге Европы:
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