"Арсенал" не смог уменьшить дисквалификацию жесткого игрока: придется отвечать по всей строгости закона

Пьер-Эмерик Обамеянг / Фото: Reuters

Лондонский "Арсенал" не смог обжаловать красную карточку нападающего команды Пьер-Эмерика Обамеянга, сообщает Sky Sports. Напомним, габонский форвард получил красную карточку в матче английской Премьер-лиги с "Кристал Пэлас" за фол на полузащитнике соперника Максе Майере.

Таким образом, Обамеянг пропустит три матча чемпионата Англии с "Шеффилд Уэнсдей", лондонским "Челси" и "Борнмутом".

Обзор поединка "Кристал Пэлас" – "Арсенал":

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В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг принял участие в 22 матчах Премьер-лиги, в которых стал автором 14 забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Лондонский "Арсенал", набрав 28 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Также мы писали, что форвард "Арсенала" оказался втянут в скандал – он изменял девушке с красоткой из ночного клуба. Александр Ляказетт попал в очень неприятную ситуацию.

Смотрите, как забивал Пьер-Эмерик Обамеянг в Лиге Европы:

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