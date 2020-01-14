Богатейший человек Африки выразил готовность купить "Арсенал"

"Арсенал" / Фото: Reuters

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Самый богатый человек Африки Алико Данготе рассматривает варианты с покупкой "Арсенала" в 2021 году. Сообщается, что 62-летний нигериец с давних времен является болельщиком лондонской команды и не раз говорил о желании приобрести клуб. Болельщики приветствовали бы смену владельца, и Данготе мог бы радикально изменить судьбу "Арсенала".

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"Это команда, которую я бы хотел однажды приобрести. Но сейчас я говорю о том, что мы вложили около. Я закончу с этими делами к 2021 году и тогда смогу подумать об "Арсенале". Я не покупаю клуб прямо сейчас, а куплю его, когда закончу со своими проектами, потому что я стараюсь вывести свою компанию на новый уровень", — приводит слова Данготе Daily Mail.

После 22 проведенных туров чемпионата Англии лондонский "Арсенал" с 28 набранными очками занимает десятое место в турнирной таблице.

Кстати, игрок "Арсенала" жестоко сфолил против соперника, чуть не оставив того без ноги. Пьер-Эмерик Обамеянг был удален с поля.

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