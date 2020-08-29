"Арсенал" по пенальти обыграл "Ливерпуль": сенсация в Суперкубке Англии!

Интуиция подвела Юргена Клоппа. Он выпустил на замену футболиста, чей фейл оставил "Ливерпуль" без трофея

Лондонский "Арсенал" в 16-й раз в своей истории выиграл Суперкубок Англии, одолев в драматическом матче на "Уэмбли" "Ливерпуль". Основное время завершилось вничью 1:1. А в серии пенальти удачливее был "Арсенал" – 5:4. Хотя, напомним, перед игрой "канониров" называли аутсайдерами поединка. Онлайн-трансляция матча "Арсенал" – "Ливерпуль" проходила на нашем сайте.

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Решающим в серии пенальти стал удар 20-летнего нападающего "Ливерпуля" Риана Брюстера, который угодил в перекладину. Интересно, что ради пробития 11-метрового парня и выпустили на замену аккурат перед финальным свистком. Что ж, в этот раз интуиция Юргена Клоппа подвела.

Отметим, что первым в матче забил "Арсенал". На 12-й минуте отличился Обамеянг.

На 73-й минуте "Ливерпуль" отыгрался благодаря голу Минамино.

А серия пенальти в противостоянии чемпионов Англии и обладателей национального Кубка осталась за последними.

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Удар Брюстера в перекладину. Фото – Reuters

"Арсенал" – "Ливерпуль" – 1:1 (по пенальти – 5:4)

Голы: Обамеянг, 12 – Минамино, 73

Серия пенальти – 5:4

Нельсон (1:1) – Салах (0:1)

Мэйтленд-Найлс (2:2) – Фабиньо (1:2)

Суареш (3:2) – Брюстер (2:2 – перекладина)

Давид Луис (4:3) – Минамино (3:3)

Обамеянг (5:4) – Джонс (4:4)

"Арсенал": Мартинес – Холдинг, Давид Луис, Тирни (Колашинац, 83) – Бельерин (Суареш, 59), Эльнени, Джака, Мэйтленд-Найлз – Сака (Уиллок, 82), Нкетиа (Нельсон, 82), Обамеянг

"Ливерпуль": Алиссон – Уильямс (Минамино, 59), Гомес, ван Дейк, Робертсон – Милнер (Кейта, 59), Фабиньо, Вейналдум (Брюстер, 90+2) – Салах, Фирмино (Джонс, 82), Мане

Предупреждение: Милнер

"Арсенал" – обладатель Суперкубка Англии-2020 / Фото: Reuters

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Добавим, что самым титулованным клубом в истории Суперкубка Англии является "Манчестер Юнайтед", выигрывавший его 21 раз. Далее по трофеям идут "Арсенал" (16) и "Ливерпуль" (15).

Смотрите, как "Ливерпуль" был бит в Лиге чемпионов

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