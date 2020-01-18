"Арсенал" – "Шеффилд": где смотреть матч чемпионата Англии

Action Images via Reuters/Peter Cziborra / Фото: Reuters

В субботу, 18 января, проходят матчи 23-го тура чемпионата Англии. Один из самых интересных поединок пройдет в Лондоне, где местный "Арсенал" на домашнем стадионе "Эмирейтс" встретится с "Шеффилдом". Матч начнется в 17:00 по киевскому времени. На украинском ТВ матч не покажут, зато его можно будет найти в прямой трансляции на других источниках.

"Канониры" занимают непривычное для себя 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Смена главного тренера пока не дала своих плодов – в последних пяти матчах лондонцы одержали лишь одну победу.

Это же можно сказать и про "Шеффилд". Новичок сезона неожиданно высоко забрался в турнирной таблице и сейчас идет шестым, а еще пару туров назад был пятым. Тем не менее, команде не хватает стабильности – они могут выиграть три матча подряд, а потом дважды проиграть.

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Сегодня же букмекеры считают фаворитом матча "Арсенал": коэффициент на победу команды Микеля Артеты – 1.88, на ничью – 3.64, на победу "Шеффилда" – 4.62.

Где смотреть матч "Арсенал" – "Шеффилд":

ESPN International

Setanta (Казахстан)

Sport 2 (Израиль)

TV2 Sport 1 (Норвегия)

TV3 Sport 3 (Балтика)

Cosmote Sport 2 (Греция)

Cytavision Sports 2 HD (Кипр)

Смотрите, как "Арсенал" играет в текущем сезоне:

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