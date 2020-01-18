Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,09
26,9

"Арсенал" – "Шеффилд": где смотреть матч чемпионата Англии

18 января, 15:44

Список трансляций матча 23-го тура чемпионата Англии

Action Images via Reuters/Peter Cziborra

Action Images via Reuters/Peter Cziborra / Фото: Reuters

В субботу, 18 января, проходят матчи 23-го тура чемпионата Англии. Один из самых интересных поединок пройдет в Лондоне, где местный "Арсенал" на домашнем стадионе "Эмирейтс" встретится с "Шеффилдом". Матч начнется в 17:00 по киевскому времени. На украинском ТВ матч не покажут, зато его можно будет найти в прямой трансляции на других источниках.

"Канониры" занимают непривычное для себя 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Смена главного тренера пока не дала своих плодов – в последних пяти матчах лондонцы одержали лишь одну победу.

Это же можно сказать и про "Шеффилд". Новичок сезона неожиданно высоко забрался в турнирной таблице и сейчас идет шестым, а еще пару туров назад был пятым. Тем не менее, команде не хватает стабильности – они могут выиграть три матча подряд, а потом дважды проиграть.

Реклама

Сегодня же букмекеры считают фаворитом матча "Арсенал": коэффициент на победу команды Микеля Артеты – 1.88, на ничью – 3.64, на победу "Шеффилда" – 4.62.

В тренде
Конор Макгрегор – Дональд Серроне: онлайн-трансляция боя в UFC

Где смотреть матч "Арсенал" – "Шеффилд":

  • ESPN International
  • Setanta (Казахстан)
  • Sport 2 (Израиль)
  • TV2 Sport 1 (Норвегия)
  • TV3 Sport 3 (Балтика)
  • Cosmote Sport 2 (Греция)
  • Cytavision Sports 2 HD (Кипр)

Смотрите, как "Арсенал" играет в текущем сезоне:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Англии где смотреть Арсенал Лондон Шеффилд Юнайтед

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Эхо крушения самолета МАУ:
Эхо крушения самолета МАУ: "МЮ" отказался лететь в Катар, опасаясь повторения судьбы нашего лайнераФутбол
"Интер" – "Аталанта": онлайн-трансляция топового матча чемпионата ИталииФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата Италии
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата ИталииФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн-трансляция мадридского дерби в Суперкубке ИспанииФутбол
"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": онлайн трансляция матча чемпионата АнглииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...