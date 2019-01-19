"Арсенал" всухую обыграл "Челси" в лондонском дерби
Видео голов Александра Ляказетта и Лорана Косельни, вернувших "Арсенал" на пятое место в таблице Премьер-лиги
Футболисты "Арсенала" обыграли "Челси" в лондонском дерби в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне на арене "канониров", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Александр Ляказетт (14-я минута) и Лоран Косельни (39).
"Арсенал" набрал 44 очка и вернул себе пятое место в таблице Премьер-лиги, обойдя "Манчестер Юнайтед" за счет лучшей разницы мячей. "Челси" с 47 очками идет на четвертой строчке.
Напомним, что "МЮ" под руководством Сульшера продолжает победную серию. "Манчестер Юнайтед" одержал шестую победу кряду в чемпионате Англии, обыграв "Брайтон".
Обзор матча "Арсенал" – "Челси" – 2:0
Результаты всех матчей тура:
14:30 "Вулверхэмптон" – "Лестер" – 4:3
17:00 "Борнмут" – "Вест Хэм" – 2:0
17:00 "Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" – 4:3
17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Брайтон" – 2:1
17:00 "Ньюкасл" – "Кардифф" – 3:0
17:00 "Саутгемптон" – "Эвертон" – 2:1
17:00 "Уотфорд" – "Бернли" – 0:0
19:30 "Арсенал" – "Челси" – 2:0
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