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"Арсенал" всухую обыграл "Челси" в лондонском дерби

Сегодня, 22:41

Видео голов Александра Ляказетта и Лорана Косельни, вернувших "Арсенал" на пятое место в таблице Премьер-лиги

"Арсенал" - "Челси" - 2:0
"Арсенал" - "Челси" - 2:0. Фото: AFP
"Арсенал" всухую обыграл "Челси" в лондонском дерби //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/38a/aa5/5c438aaa543b8.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/38a/aa5/5c438aaa543b8.jpg Футбол Видео голов Александра Ляказетта и Лорана Косельни, вернувших "Арсенал" на пятое место в таблице Премьер-лиги

Футболисты "Арсенала" обыграли "Челси" в лондонском дерби в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне на арене "канониров", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Александр Ляказетт (14-я минута) и Лоран Косельни (39).

"Арсенал" набрал 44 очка и вернул себе пятое место в таблице Премьер-лиги, обойдя "Манчестер Юнайтед" за счет лучшей разницы мячей. "Челси" с 47 очками идет на четвертой строчке.

Напомним, что "МЮ" под руководством Сульшера продолжает победную серию. "Манчестер Юнайтед" одержал шестую победу кряду в чемпионате Англии, обыграв "Брайтон".

Обзор матча "Арсенал" – "Челси" – 2:0

Результаты всех матчей тура:
14:30 "Вулверхэмптон" – "Лестер" – 4:3
17:00 "Борнмут" – "Вест Хэм" – 2:0
17:00 "Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" – 4:3
17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Брайтон" – 2:1
17:00 "Ньюкасл" – "Кардифф" – 3:0
17:00 "Саутгемптон" – "Эвертон" – 2:1
17:00 "Уотфорд" – "Бернли" – 0:0
19:30 "Арсенал" – "Челси" – 2:0

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Сегодня|Спорт

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