"Арсенал" вылетел в Украину на матч с "Ворсклой"

На 29 ноября запланирован матч пятого тура группового этапа Лиги Европы "Ворскла" – "Арсенал". Вчера чрезвычайная комиссия УЕФА на экстренном совещании приняла решение по матчу "Ворскла" – "Арсенал". Игру перенесли в Киев – в связи с введением военного положения в ряде областей Украины. Хотя Полтавщина и не попала в перечень этих областей.

Странное решение УЕФА поставило в тупик полтавский клуб. Ведь нужно было за сутки решить все организационные вопросы с переносом игры. А к обеду сегодняшнего дня не было получено подтверждения от НСК "Олимпийский" о готовности в столь сжатые сроки принять поединок Лиги Европы.

Как заявил сегодня вице-президент "Ворскла" Олег Лисак, клуб ведет подготовку к поединку сразу в двух городах – Полтаве и Киеве. Но точной информации, где состоится встреча и состоится ли пока нет.

"Канониры" должны были прибыть в Полтаву к 16:00, чтобы провести тренировку и предматчевую пресс-конференцию. Однако примерно в это время лондонский клуб лишь взял курс в Украину.