"Арсенал" заплатил 30 млн евро за футболиста, который год не сможет играть за команду

Вильям Салиба подписал контракт с финалистами Лиги Европы, после чего на целый сезон отправился в аренду

Вильяма Салиба. Фото: Twitter

Лондонский "Арсенал" объявил о приобретении центрального защитника "Сент-Этьена" Вильяма Салиба. По информации The Telegraph, за 18-летнего француза "канониры" заплатили 27 млн фунтов (порядка 30 млн евро). Правда, Салиба присоединится к "Арсеналу" лишь летом 2020 года. Предстоящий сезон защитник проведет в "Сент-Этьене" на правах аренды.

Отметим, что этот переход стал вторым для "пушкарей" за сутки. Ранее игроком "Арсенала" стал полузащитник мадридского "Реала" Даниель Себальос. Испанец будет выступать за "канониров" на правах аренды на протяжении года. В прошлом сезоне Себальос сыграл в 23 поединках, забив в них 3 гола.

Смотрите, как "Арсенал" играл с "Челси" в финале Лиги Европы

Ранее стало известно, что сына легенды французского футбола выкупил клуб Бундеслиги. Нападающий Маркус Тюрам, сын бывшего защитника сборной Франции Лилиана Тюрама, стал игроком менхенгладбахской "Боруссии". Сумма трансфера французского футболиста составила 9 млн евро.

Также сообщалось, какую оскорбительную фразу сказал тренеру "Арсенала" замененный им немец. Немецкий полузащитник лондонцев Месут Озил оскорбительно высказался в адрес наставника команды Унаи Эмери после своей замены в финальном матче Лиги Европы с "Челси", который "Арсенал" проиграл со счетом 1:4. По данным турецких СМИ, уходя с поля, Озил сказал Эмери, которого в свое время в России прозвали "тренеришкой", едкую фразу: "Ты не тренер".

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