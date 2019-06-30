Артем Милевский забил первый гол в сезоне

Три украинцев принесло победу "Динамо" в чемпионате Беларуси

Милевский радуется голу в ворота "Ислочи". Фото: Instagram

Украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский отметился голом в матче 13-го тура чемпионата Беларуси против минской "Ислочи" (5:1).

Украинец вышел в стартовом составе команды и на 17-й минуте удвоил преимущество "Динамо", удачно сыграв на добивании. Отметим, что во втором тайме за Брест забили еще два представителя Украины – Александр Нойок и Алексей Хобленко.

Гол Милевского

Гол Нойока

Гол Хобленко

В нынешнем сезоне Милевский сыграл 14 матчей за "Динамо", в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами. На счету Нойока 12 матчей и 3 гола. Хобленко провел 13 матчей, забив 2 гола.

"Динамо" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси, опережая БАТЭ на 5 очков. Следующий матч команда из Бреста проведет 6 июля против "Витебска".

Ранее сообщалось, что белорусский клуб Артема Милевского просился в чемпионат Украины. Причиной стал конфликт брестского "Динамо" с Федерацией футбола Беларуси из-за запрета на новые трансферы.

Как сообщалось ранее, Артем Милевский оригинально поблагодарил судью за решение против его команды. Брестское "Динамо" выиграло у БАТЭ со счетом 1:0, но победа могла быть еще убедительнее, если бы арбитр зафиксировал взятие ворот БАТЭ после удара Фамейе. Но судья счел, что мяч не пересек линию ворот. Позже, просмотрев повтор момента, Миля расплылся в комплиментах рефери: "Мое Вам с кисточкой, господин арбитр, все-таки гола не было". И добавил: "Писал этот текст полдня".

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