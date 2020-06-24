"Аталанта" – "Лацио": где смотреть матч чемпионата Италии

В среду, 24 июня, состоится центральный матч первого полноценного тура чемпионата Италии после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Четвертая команда Серии А "Аталанта", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, принимает в Бергамо идущий вторым "Лацио". Онлайн-трансляция "Аталанта" – "Лацио" доступна на нашем сайте.

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Накануне матча с "Аталантой" владелец "Лацио" Клаудио Лотито решил взбодрить своих футболистов, озвучив премиальные, которые получат римские игроки в случае выигрыша чемпионства. Согласно Corriere dello Sport, это 400 тысяч евро на человека.

Однако эксперты опасаются, что продолжительная коронавирусная пауза может сбить "Лацио" с победного темпа, который римская команда набрала до объявления пандемии.

Список трансляций матч "Аталанта" – "Лацио"

Среда, канал "Футбол 2", 22:45 Live

Среда, ресурс Oll.tv (в подписке), 22:45 Live

(в подписке), 22:45 Live Четверг, канал "Футбол 1", 08:15, повтор

Четверг, канал "Футбол 2", 01:20, повтор

Пятница, канал "Футбол 1", 16:55, повтор

Пятница, канал "Футбол 2", 03:55, повтор

Прогноз на матч "Аталанта" – "Лацио". Аналитики ожидают конкурентный матч, при этом небольшое преимущество отдают хозяевам поля. На победу "Аталанты" установлен коэффициент 2.14, на ничью – 3.80, на победу "Лацио" – 3.25. В процентном соотношении картина следующая: вероятность выигрыша "Аталанты" – 45%, ничейного исхода – 25%, выигрыша "Лацио" – 30%. При этом аналитики предрекают результативный поединок – с тремя и более голами (коэффициент на "больше 2,5 голов" – 1.57).

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Добавим, что после выхода из карантина "Лацио" не сыграл еще ни одного официального матча. Тогда как "Аталанта" с украинцем Малиновским, вышедшим на замену, разгромила дома "Сассуоло" 4:1.

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