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"Аталанта" Малиновского в большинстве не смогла обыграть аутсайдера чемпионата Италии

2 февраля, 18:57

Украинский футболист провел на поле полчаса

"Аталанта" поделила очки с "Дженоа" в матче 22-го тура чемпионата Италии. При этом бергамцы по ходу матча проигрывали. Украинец Руслан Малиновский появился на поле во втором тайме уже при счете 2:2, а за восемь минут до конца основного времени гости остались в меньшинстве – Бехрами заработал второе предупреждение. Но вырвать победу "Аталанте" не удалось.

После 22 туров "Аталанта" идет на четвертом месте в турнирной таблице Серии А, а "Дженоа" – на третьем, но с конца.

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"Аталанта" – "Дженоа" – 2:2
Голы: Кришито (19, пен), Санабрия (33) – Толои (12), Иличич (35)

"Аталанта": Голлини, Госенс, Паломино, Гимшити, Хатебур, Гомес, де Рон, Иличич (Муриэль, 76), Пашалич (Фройлер, 54), Толои, Сапата (Малиновский, 63).

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"Дженоа": Перин, Кришито, Масьелло, Бираски, Гильоне (Гольданига, 90), Стураро, Бехрами, Шене, Ромеро, Санабрия (Кассата, 83), Пинамонти (Дестро, 87).

Предупреждения: Пашалич (52), Бехрами (53), Ромеро (76), де Рон (77), Кассата (84), Перин (89), Кришито (90).

Удаление: Бехрами (82).

Недавно тренер команды Малиновского назвал основные проблемы "Аталанты" в чемпионате Италии. Украинский полузащитник отыграл более получаса в проигранном поединке со СПАЛом.

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видео голов чемпионат Италии Дженоа Аталанта Руслан Малиновский

Источник: Сегодня|Спорт

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