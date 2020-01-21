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Тренер команды Малиновского назвал основные проблемы "Аталанты" в чемпионате Италии

21 января, 12:03

Украинский полузащитник отыграл более получаса в проигранном поединке со СПАЛом

Джан Пьеро Гасперини

Джан Пьеро Гасперини / Фото: AFP

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Главный тренер итальянской "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини провел анализ действий своих подопечных во вчерашнем матче чемпионата Италии против СПАЛа. Напомним, за команду из Бергамо выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский. Победный мяч гости забили после его появления на поле во втором тайме. Как мы сообщали, "Аталанта" проиграла СПАЛу – команде, занимавшей последнее место в Серии А.

Лучший тренер итальянского первенства поделился своим видением неудачи. Среди тех, кого он "отметил" явно был и Малиновский:

"СПАЛ – хорошая команда, несмотря на ее нынешнее положение. Я знал, что соперник – в хорошей форме и готов показать что-то особенное, чтобы подняться в таблице. Что касается нас, то в нескольких отрезках матча мы выглядели не лучше с точки зрения интенсивности, сосредоточенности и решительности. У нас были возможности, но мы не добили СПАЛ. Несколько игроков показали не лучшую свою игру, и мы поплатились за это".

Тем не менее Гасперини в отчаяние не впал:

"Главные проблемы у нас в обороне. Мы оставляем соперникам много пространства, часто бываем пассивными в отборе, ошибаемся, когда нас прессингуют. После зимнего перерыва сезон стал намного тяжелее. Все команды сделает все возможное, чтобы подняться в турнирной таблице, поэтому каждый следующий матч в течение следующих двух-трех месяцев будет настоящей битвой".

Узнайте все результаты 20-го тура чемпионата Италии.

Смотрите, как "Аталанта" сыграла вничью с "Интером" на его поле, еще и не забив пенальти

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Источник: Футбол 24

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