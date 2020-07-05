"Атлетик" – "Реал": вероятность результата матча от аналитиков

Сегодня "Атлетик" из Бильбао принимает лидера чемпионата Испании мадридский "Реал" в матче 34 тура Ла Лиги. Гости опережают "Барселону" на четыре очка в турнирной таблице, и каждая победа приближает команду Зинедина Зидана к досрочному завоеванию титула. Смотреть "Атлетик" – "Реал" онлайн можно на нашем сайте с 15:00 в текстовой трансляции.

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Эксперты называют гостей из Мадрида фаворитами. Коэффициент на победу "Реала" составляет 1.78, тогда как ставку на победу "Атлетика" можно сделать с котировкой 5.20, а на ничью – 3.55. Таким образом, аналитики букмекерских контор подсчитали такую вероятность результата матча: победа "Атлетика" 19 процентов, ничья 27 процентов, победа "Реала" 54 процента.

Также букмекеры прогнозируют небольшое количество голов, по их мнению, с вероятностью в 55 процентов сегодня будет забито два гола или меньше. Коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.77, на "больше 2,5 голов" – 2.12.

Также свой прогноз на поединок "Атлетик" – "Реал" в рамках анонса ТОП-5 матчей уикенда дал футбольный комментатор Кирилл Круторогов.

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Баски набрали ход после карантина и поднялись на восьмое место. За шесть туров они проиграли лишь раз – минимально "Барселоне" (0:1) Еще поднапрячься – и можно попасть в Лигу Европы. Тем более, соперник для них очень принципиальный. В этом регионе исторически не любят столичных гостей и, скорее, симпатизируют "Барселоне". Которой, кстати, могут помочь, если отберут очки у "Реала".

Сливочные после рестарта набрали 100% очков и вышли на чистое первое место, на котором планируют завершить сезон. Сейчас преимущество от "блаугранас" – четыре очка. Лазареты обеих команд практически пусты – "Атлетику" не поможет Беньят, "сливочным" – Начо, но обе потери воспринимаются спокойно.

Есть предчувствие, что баски могут остановить "Реал". То есть не проиграют. По сути, учитывая календарь мадридцев, если они победят в Бильбао, то их уже можно будет считать чемпионами. Большой результативности ждать не стоит. 0:0, 1:1 или минимальная победа какой-то из команд – наиболее ожидаемый итог.

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