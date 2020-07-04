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"Атлетико" разбивает "Мальорку" в пух и прах, убивая шансы аутсайдера на выживание в Ла Лиге

4 июля, 01:14

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В первом тайме Альваро Мората со второй попытки лишь реализовал 11-метровый

Чемпионат Испании по футболу продолжает свой марафон в ритме "ни дня без матча". В пятницу поздно вечером открылся очередной игровой день. Узнавайте прогноз, расписание и результаты 34-го тура чемпионата Испании.

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В первом матче "Атлетико" в Мадриде разобрался с "Мальоркой" – 18-й командой Ла Лиги. Хотя аутсайдер, который цепляется за надежду сохранить место в элите, пытался сопротивляться. Однако против класса соперника ничего не смог сделать. Героем матча стал Альваро Мората. Сначала 27-летний нападающий заработал пенальти, но с первой попытки его не реализовал. Рефери дождался помощи VAR и попросил повторить удар, поскольку при первой попытке форварду добить мяч помешал защитник, который вбежал в штрафную еще до удара. Второй удар Мората исполнил без шансов для Маноло Рейны.

В добавленное к первому тайму время Альваро завершил усилия партнеров и оформил дубль. А на 79-й минуте Коке с помощью рикошета установил окончательный счет на табло – 3:0. Примечательно, что подопечные Диего Симеоне нанесли всего четыре удара в створ ворот и владели мячом 48% игрового времени. "Атлетико" укрепился на третьем месте, а "Мальорка" никак не может покинуть 18-е.

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