"Атлетико" во второй раз унизил команду Тараса Михалика в Лиге Европы

Сегодня, 20:22

Испанский клуб уверенно вышел в четвертьфинал еврокубка

Фото AFP
Фото AFP

Мадридский "Атлетико" без проблем вышел в 1/4 финала Лиги Европы. В ответном матче 1/8 финала "матрасники" в Москве разгромили "Локомотив", за который играет экс-игрок сборной Украины Тарас Михалик, а тренирует команду Юрий Семин.

Отметим, что в эти минуты в Киеве "Динамо" принимает "Лацио". Онлайн "Динамо" – "Лацио" доступен на нашем сайте.

Начало разгрому положил Анхель Корреа, хотя Мацей Рыбус достаточно быстро сравнял. Но в дальнейшем на поле была только одна команда. После перерыва Сауль, дважды Фернандо Торрес и Антуан Гризманн поразили ворота "железнодорожников".

Добавим, что Михалик весь матч провел на лавке запасных.

Напомним, что в первом матче в Испании "Атлетико" разгромил "Локомотив" со счетом 3:0. Таким образом, по сумме двух матчей счет стал 8:1.

"Локомотив" – "Атлетико" – 1:5
Голы: Рыбус (20) – Корреа (16), Сауль (47), Торрес (65, пен, 70), Гризманн (85)

"Локомотив": Коченков, Рыбус, Чорлука (Пейчинович, 75), Кверквелия, Фернандеш, Денисов, Миранчук, Миранчук, Коломейцев (Тарасов, 63), Фарфан (Эдер, 46), Лысов.

"Атлетико": Вернер, Годин, Филипе Луис (Люка Эрнандес, 62), Хуанфран (Врсалько, 46), Хименес, Сауль (Гризманн, 61), Габи, Парти, Коке, Корреа, Торрес.
футбол, Лига Европы, Атлетико Мадрид, Локомотив Москва

Вы сейчас просматриваете новость ""Атлетико" во второй раз унизил команду Тараса Михалика в Лиге Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Первый матч выиграл "Марсель". Фото AFP

Где смотреть матч "Атлетик" - "Марсель"

Сегодня, 19:47

Расписание трансляций ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы

Футбол

Первый матч выиграл "Лейпциг". Фото AFP

Где смотреть матч "Зенит" - "Лейпциг"

Сегодня, 19:41

Расписание трансляций ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы 15 марта
Загрузка...

Футбол

Первый матч завершился в ничью. Фото AFP

Онлайн матча "Динамо" - "Лацио" - 0:1

Сегодня, 20:25

Трансляция ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы

Футбол

Жуниор Мораес. Матч "Динамо" - "Лацио" начнется в 20:00. Фото AFP

"Динамо" - "Лацио": когда начало матча и где смотреть

Сегодня, 19:20

Расписание трансляций ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы на ТВ и в интернете

Футбол

Фото AFP

Где смотреть матч "Зальцбург" - "Боруссия" в 1/8 Лиги Европы

Сегодня, 17:56

Котировки букмекеров и все о трансляции ответного поединка Лиги Европы в Зальцбурге

Футбол

"Локомотив" примет мадридский "Атлетико". Фото AFP

Где смотреть матч "Локомотив" - "Атлетико"

Сегодня, 17:41

Список трансляций ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы на спутниковых каналах
Загрузка...