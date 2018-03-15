"Атлетико" во второй раз унизил команду Тараса Михалика в Лиге Европы

Мадридский "Атлетико" без проблем вышел в 1/4 финала Лиги Европы. В ответном матче 1/8 финала "матрасники" в Москве разгромили "Локомотив", за который играет экс-игрок сборной Украины Тарас Михалик, а тренирует команду Юрий Семин.

Отметим, что в эти минуты в Киеве "Динамо" принимает "Лацио". Онлайн "Динамо" – "Лацио" доступен на нашем сайте.

Начало разгрому положил Анхель Корреа, хотя Мацей Рыбус достаточно быстро сравнял. Но в дальнейшем на поле была только одна команда. После перерыва Сауль, дважды Фернандо Торрес и Антуан Гризманн поразили ворота "железнодорожников".

Добавим, что Михалик весь матч провел на лавке запасных.

Напомним, что в первом матче в Испании "Атлетико" разгромил "Локомотив" со счетом 3:0. Таким образом, по сумме двух матчей счет стал 8:1.

"Локомотив" – "Атлетико" – 1:5

Голы: Рыбус (20) – Корреа (16), Сауль (47), Торрес (65, пен, 70), Гризманн (85)

"Локомотив": Коченков, Рыбус, Чорлука (Пейчинович, 75), Кверквелия, Фернандеш, Денисов, Миранчук, Миранчук, Коломейцев (Тарасов, 63), Фарфан (Эдер, 46), Лысов.

"Атлетико": Вернер, Годин, Филипе Луис (Люка Эрнандес, 62), Хуанфран (Врсалько, 46), Хименес, Сауль (Гризманн, 61), Габи, Парти, Коке, Корреа, Торрес.