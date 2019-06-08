Австрия одержала первую победу в отборе на Евро-2020 благодаря голу одноклубника Коноплянки
Голы и лучше моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года
Сборная Австрии одержала победу над Словенией в матче третьего тура квалификационного турнира за право сыграть на чемпионате Европы 20202 года. Единственный гол в матче на 74-1 минуте забил футболист "Шальке" Гвидо Бургшталлер. Для Австрии эта победа стала первой в отборе после двух поражений подряд.
Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча
Австрия – Словения – 1:0
Гол: Бургшталлер (74)
Австрия: Линднер, Лайнер, Ульмер, Хинтереггер, Алаба (Кайнц, 90), Шлагер, Лаймер (Ильзанкер, 82), Забитцер (Бургшталлер, 71), Лазаро, Арнаутович, Драгович.
Словения: Облак, Мевля, Йокич, Стоянович, Струна, Иличич, Зайц (Бохар, 69), Бийол (Попович, 63), Чрнигой (Берич, 78), Куртич, Шпорар.
Предупреждения: Чрнигой (62), Лазаро (80), Бургшталлер (90).
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПОЛЬША
|3
|3
|0
|0
|4-0
|9
|2
|ИЗРАИЛЬ
|3
|2
|1
|0
|8-3
|7
|3
|МАКЕДОНИЯ
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|4
|АВСТРИЯ
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|5
|СЛОВЕНИЯ
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|6
|ЛАТВИЯ
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.
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