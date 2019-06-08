Австрия одержала первую победу в отборе на Евро-2020 благодаря голу одноклубника Коноплянки

Голы и лучше моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Австрии одержала победу над Словенией в матче третьего тура квалификационного турнира за право сыграть на чемпионате Европы 20202 года. Единственный гол в матче на 74-1 минуте забил футболист "Шальке" Гвидо Бургшталлер. Для Австрии эта победа стала первой в отборе после двух поражений подряд.

Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча

Австрия – Словения – 1:0

Гол: Бургшталлер (74)

Австрия: Линднер, Лайнер, Ульмер, Хинтереггер, Алаба (Кайнц, 90), Шлагер, Лаймер (Ильзанкер, 82), Забитцер (Бургшталлер, 71), Лазаро, Арнаутович, Драгович.

Словения: Облак, Мевля, Йокич, Стоянович, Струна, Иличич, Зайц (Бохар, 69), Бийол (Попович, 63), Чрнигой (Берич, 78), Куртич, Шпорар.

Предупреждения: Чрнигой (62), Лазаро (80), Бургшталлер (90).

N Команды И В Н П М О 1 ПОЛЬША 3 3 0 0 4-0 9 2 ИЗРАИЛЬ 3 2 1 0 8-3 7 3 МАКЕДОНИЯ 3 1 1 1 4-3 4 4 АВСТРИЯ 3 1 0 2 3-5 3 5 СЛОВЕНИЯ 3 0 2 1 2-3 2 6 ЛАТВИЯ 3 0 0 3 1-8 0

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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