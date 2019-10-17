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В Испании задержана банда преступников, обворовывавшая дома игроков "Реала" и "Атлетико"

17 октября, 17:36

У грабителей были драгоценности и деньги

/ Фото: Reuters

Испанская полиция задержала четырех человек, подозреваемых в ограблениях игроков чемпионата Испании. Ранее мы писали, что грабители обчистили дом игрока "Реала", пока тот участвовал в дерби Мадрида.

Задержания производились в Мадриде и Толедо, у арестованных были обнаружены некоторые ценности, которые были похищены из домов футболистов.

Напомним, что в начале июня дом игрока сборной Испании ограбили, пока он ездил на Фареры. Вооруженные грабители похитили драгоценные вещи из дома Альваро Мораты. Полиция оперативно прибыла на место преступления, однако арестовать нападавших не удалось.

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Жертвами грабителей ранее становились главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, Альваро Мората, Каземиро, Иско и другие футболисты и тренеры. При этом дом полузащитника "Атлетико" Томаса Парти пытались ограбить дважды в течение недели.

Кстати, скандал с ограблением футболиста вспыхнул во Франции. Там 18-летний нападающий "Ниццы" украл у одноклубника часы за 70 тысяч евро. Спустя некоторое время он признался в содеянном и пришел в клуб со своим адвокатом.

Ранее злоумышленники в Одессе ограбили украинского шахматиста:

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чемпионат Испании Реал Мадрид Атлетико Мадрид

Источник: Marca

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