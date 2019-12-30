Российский чемпион Европы по мини-футболу разбился насмерть: видео страшной аварии в центре Москвы

В воскресенье утром 32-летний футболист стал виновником лобового столкновения с такси

Кирилл Погорелов/Фото с сайта ассоциации мини-футбола России

Бывший игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов погиб в ДТП в центре Москвы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой источник в правоохранительных органах. Авария произошла ранним утром 29 декабря на улице Садовая-Кудринская. Ранее мы писали, что в 33 года умер экс-футболист "Вольфсбурга" и сборной Казахстана.

"Футболист на автомобиле BMW по неустановленной причине выехал в сторону встречной полосы и допустил лобовое столкновение с такси Toyota Camry. Затем машина отлетела и врезалась в два автомобиля марки Kia Rio. В результате случившегося 32-летний Кирилл Погорелов погиб, также пострадали водитель и пассажир такси, их госпитализировали", — рассказал источник.

С 2005 года Погорелов выступал за "Норильский Никель", был его капитаном. В 2008 году в составе молодежной сборной России он стал победителем чемпионата Европы. Призывался и в национальную сборную России, за которую с 2008-го по 2010 год провел 14 матчей.

А летом во сне умерла футболистка сборной России. 21-летняя Анастасия Березина выступала за "Чертаново". На протяжении карьеры Анастасия Березина выступала за сборную России до 19 лет.

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