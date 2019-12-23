Эквадорский футболист Реальпе погиб в автокатастрофе

Защитнику было всего 23 года

Эдисон Реалпе / Фото: Twitter

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23-летний защитник эквадорского клуба "ЛДУ Кито" Эдисон Реалпе погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает пресс-служба команды.

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"Мы всегда будем помнить Эдинсона за его оптимизм, умение создать радостную атмосферу в раздевалке и на поле. Герой финала 2018 года и друг каждого в команде. Сегодня мы должны попрощаться с прекрасным человеком. Прощай, Эдисон!" — говорится в сообщении, опубликованном на странице клуба "ЛДУ Кито" в Twitter.

Реалпе перешел в "ЛДУ Кито" из "Гуаякиль Сити" в 2018 году. В том же году футболист завоевал с клубом титул чемпиона Эквадора.

Также на счету Реалпе два матча в составе молодежной национальной команды Эквадора — со сборными Парагвая и Боливии.

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