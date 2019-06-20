"Аякс" продлил контракт с тренером, выводившим команду в полуфинал Лиги чемпионов
Под руководством тен Хага "Аякс" впервые за последние пять лет стал победителем чемпионата страны
Голландский "Аякс" продлил контракт с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Об этом сообщает официальный сайт амстердамского клуба. Новое соглашение между специалистом и голландским клубом будет действовать до лета 2022 года.
49-летний тен Хаг возглавил "Аякс" в декабре 2017 года, сменив на посту главного тренера Марсела Кейзера. В минувшем сезоне клуб под руководством тен Хага впервые за последние пять лет стал победителем голландской Эредивизии. Также "Аякс" стал обладателем Кубка Нидерландов.
Кроме этого амстердамский клуб успешно выступил в Лиге чемпионов, добравшись до стадии 1/2 финала. Амстердамцы прошли три отборочных раунда, обыграв в решающем киевское "Динамо". Затем преодолели групповой этап, после чего прошли "Реал" и "Ювентус" в плей-офф. В полуфинале "Аякс" проиграл "Тоттенхэму" только из-за правила выездного гола (1:0 – в гостях, 2:3 – дома).
Напомним, что новым главным тренером донецкого "Шахтера" стал Луиш Каштру. Португальский специалист заменил на посту своего соотечественника Паулу Фонсеку, ушедшего в "Рому". Предыдущим местом работы Каштру был клуб "Витория Гимарайнш".
А киевское "Динам" продлило соглашение с Александром Хацкевичем еще на два сезона. Руководство киевлян решило дать белорусу еще один шанс, несмотря на то, что за два гола он сумел выиграть лишь Суперкубок Украины.
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