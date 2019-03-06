"Аякс" решил купить футболиста у поверженного "Реала"
Амстердамский клуб готов выложить 20 млн евро за Мартина Эдегора
Норвежский полузащитник "Реала" Мартин Эдегор, на правах аренды выступающий за голландский "Витесс", входит в сферу интересов "Аякса". Амстердамский клуб готов предложить мадридцам за 20-летнего футболиста 20 миллионов евро.
Эдегор стал игроком "Реала" в 2014 году, но провел за основную команду лишь два матча. Его контракт рассчитан до 2021 года.
В составе "Витесса" Эдегор сыграл в текущем сезоне 25 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.
Напомним, что вчера "Аякс" разгромил в гостях "Реал" со счетом – 4:1 и по сумме двух встреч пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Кстати, это худший сезон за 70 лет для "Реала", клуб повторил два личных антирекорда.
Интересно, что капитан мадридцев Серхио Рамос пропускал игру с "Аяксом" из-за намеренного перебора желтых карточек. За поединком он наблюдал из вип-ложы, где снимали документальный фильм.
Напомним, что 7 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" встретится на выезде с лондонским "Челси". Через неделю в Киеве пройдет ответная игра.
Анонс матча "Динамо" – "Челси":
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