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"Аякс" решил купить футболиста у поверженного "Реала"

Сегодня, 11:28

Амстердамский клуб готов выложить 20 млн евро за Мартина Эдегора

Мартин Эдегор выступает за "Витесс"
Мартин Эдегор выступает за "Витесс". Фото: Instagram
"Аякс" решил купить футболиста у поверженного "Реала" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f92/a24/5c7f92a24f5b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f92/a24/5c7f92a24f5b7.jpg Футбол Амстердамский клуб готов выложить 20 млн евро за Мартина Эдегора

Норвежский полузащитник "Реала" Мартин Эдегор, на правах аренды выступающий за голландский "Витесс", входит в сферу интересов "Аякса". Амстердамский клуб готов предложить мадридцам за 20-летнего футболиста 20 миллионов евро.

Эдегор стал игроком "Реала" в 2014 году, но провел за основную команду лишь два матча. Его контракт рассчитан до 2021 года.

В составе "Витесса" Эдегор сыграл в текущем сезоне 25 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.

Напомним, что вчера "Аякс" разгромил в гостях "Реал" со счетом – 4:1 и по сумме двух встреч пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Кстати, это худший сезон за 70 лет для "Реала", клуб повторил два личных антирекорда.

Интересно, что капитан мадридцев Серхио Рамос пропускал игру с "Аяксом" из-за намеренного перебора желтых карточек. За поединком он наблюдал из вип-ложы, где снимали документальный фильм.

Напомним, что 7 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" встретится на выезде с лондонским "Челси". Через неделю в Киеве пройдет ответная игра.

Анонс матча "Динамо" – "Челси":

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Тег футболист, Реал Мадрид, Аякс Амстердам

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sport24.ru

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