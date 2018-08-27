"Аякс" везет в Киев 21 футболиста на матч против "Динамо"
Команды сыграют в ответном поединке плей-офф Лиги чемпионов
Соперник киевского "Динамо" по плей-офф в Лиге чемпионов амстердамский "Аякс" вылетел в украинскую столицу на ответный матч. Неделю назад команды провели матч в Амстердаме и "Аякс" обыграл "Динамо" со счетом – 3:1.
Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг взял в Украину 21-го футболиста.
- Вратари: Андре Онана, Костас Лампру, Беньямин ван Лер.
- Защитники: Маттейс де Лигт, Расмус Кристенсен, Максимилиан Вебер, Дэйли Блинд, Митчел Баккер, Нуссаир Мазраури.
- Полузащитники: Френки де Йонг, Лассе Шене, Донни ван де Бек, Карел Эйтинг, Хаким Зиеш, Душан Тадич, Закария Лабьяд, Дани де Вит.
- Нападающие: Клас-Ян Хунтелар, Давид Нерес, Деннис Йонсен, Кай Сирхейс.
Ответный поединок раунда плей-офф Лиги чемпионов состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" во вторник, 28 августа. Начало встречи в 22:00.
Ранее мы писали, что стал известен арбитр, который обслужит игру команд во вторник. Словенец Дамир Скомина знаком обоим: в 2009 году он работал на матче киевлян в ЛЕ с "Валенсией" (2:2), а в 2015-м — на встрече ЛЧ против "Челси" (0:0). Самое свежее воспоминание "Аякса" — финал ЛЕ-2016/17 с "МЮ" (0:2).
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