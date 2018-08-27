"Аякс" везет в Киев 21 футболиста на матч против "Динамо"

Соперник киевского "Динамо" по плей-офф в Лиге чемпионов амстердамский "Аякс" вылетел в украинскую столицу на ответный матч. Неделю назад команды провели матч в Амстердаме и "Аякс" обыграл "Динамо" со счетом – 3:1.

Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг взял в Украину 21-го футболиста.

Вратари: Андре Онана, Костас Лампру, Беньямин ван Лер.

Андре Онана, Костас Лампру, Беньямин ван Лер. Защитники: Маттейс де Лигт, Расмус Кристенсен, Максимилиан Вебер, Дэйли Блинд, Митчел Баккер, Нуссаир Мазраури.

Маттейс де Лигт, Расмус Кристенсен, Максимилиан Вебер, Дэйли Блинд, Митчел Баккер, Нуссаир Мазраури. Полузащитники: Френки де Йонг, Лассе Шене, Донни ван де Бек, Карел Эйтинг, Хаким Зиеш, Душан Тадич, Закария Лабьяд, Дани де Вит.

Френки де Йонг, Лассе Шене, Донни ван де Бек, Карел Эйтинг, Хаким Зиеш, Душан Тадич, Закария Лабьяд, Дани де Вит. Нападающие: Клас-Ян Хунтелар, Давид Нерес, Деннис Йонсен, Кай Сирхейс.

Ответный поединок раунда плей-офф Лиги чемпионов состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" во вторник, 28 августа. Начало встречи в 22:00.

Ранее мы писали, что стал известен арбитр, который обслужит игру команд во вторник. Словенец Дамир Скомина знаком обоим: в 2009 году он работал на матче киевлян в ЛЕ с "Валенсией" (2:2), а в 2015-м — на встрече ЛЧ против "Челси" (0:0). Самое свежее воспоминание "Аякса" — финал ЛЕ-2016/17 с "МЮ" (0:2).