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"Айнтрахт" может потерять двух ключевых игроков перед ответным матчем с "Шахтером"

Сегодня, 14:23

Главному тренеру немецкого клуба придется серьезно поломать голову над вопросом, кто сыграет в центре полузащиты

В Харькове команды выдали боевую ничью - 2:2
В Харькове команды выдали боевую ничью - 2:2. Фото: AFP
"Айнтрахт" может потерять двух ключевых игроков перед ответным матчем с "Шахтером" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aa3/842/5c6aa38425fd7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aa3/842/5c6aa38425fd7.jpg Футбол Главному тренеру немецкого клуба придется серьезно поломать голову над вопросом, кто сыграет в центре полузащиты

Главный тренер "Айнтрахта" Ади Хюттер заявил, что перед ответным поединком 1/16 финала Лиги Европы с "Шахтером" у него возникли серьезные кадровые проблемы. Напомним, "Шахтер" в Харькове выдал боевую ничью с "Айнтрахтом" (2:2). Здесь события разворачивались еще драматичнее. Команды обменялись голами в самом дебюте, а к 10-й минуте горняки уже остались в меньшинстве – две желтые карточки успел заработать Тарас Степаненко. Во втором тайме команды еще раз обменялись голами.

"После игры с Боруссией (1:1), мы снова переключились на Лигу Европы, – цитирует Хюттера официальный сайт немецкого клуба. – Судя по всему, в поединке с Менхенгладбахом мы потеряли Желсона Фернандеша. Он покинул поле из-за мышечных болей и неизвестно, сможет ли парень сыграть с Шахтером. Есть вопросы по здоровью и у Себастьяна Роде. Мне придется серьезно поломать голову над вопросом, кто сыграет в центре полузащиты с украинцами."

Ответный матч состоится 21 февраля во Франкфурте. Кстати, ране мы писали, что фаны "Айнтрахта" в Украине выучили слова "голубцы" и "маршрутка".

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Тег футбол, Лига Европы, Шахтер Донецк, Айнтрахт

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zbirna.com

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