"Айнтрахт" может потерять двух ключевых игроков перед ответным матчем с "Шахтером"
Главному тренеру немецкого клуба придется серьезно поломать голову над вопросом, кто сыграет в центре полузащиты
Главный тренер "Айнтрахта" Ади Хюттер заявил, что перед ответным поединком 1/16 финала Лиги Европы с "Шахтером" у него возникли серьезные кадровые проблемы. Напомним, "Шахтер" в Харькове выдал боевую ничью с "Айнтрахтом" (2:2). Здесь события разворачивались еще драматичнее. Команды обменялись голами в самом дебюте, а к 10-й минуте горняки уже остались в меньшинстве – две желтые карточки успел заработать Тарас Степаненко. Во втором тайме команды еще раз обменялись голами.
"После игры с Боруссией (1:1), мы снова переключились на Лигу Европы, – цитирует Хюттера официальный сайт немецкого клуба. – Судя по всему, в поединке с Менхенгладбахом мы потеряли Желсона Фернандеша. Он покинул поле из-за мышечных болей и неизвестно, сможет ли парень сыграть с Шахтером. Есть вопросы по здоровью и у Себастьяна Роде. Мне придется серьезно поломать голову над вопросом, кто сыграет в центре полузащиты с украинцами."
Ответный матч состоится 21 февраля во Франкфурте. Кстати, ране мы писали, что фаны "Айнтрахта" в Украине выучили слова "голубцы" и "маршрутка".
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