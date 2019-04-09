Азар в одиночку обыграл команду Ярмоленко: обзор матча "Челси" – "Вест Хэм"

Обидчики "Динамо" в лондонском дерби расправились с клубом бывшей звезды киевлян

"Челси" разделался с "Вест Хэмом". Фото: AFP

Азар в одиночку обыграл команду Ярмоленко: обзор матча "Челси" – "Вест Хэм" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c3a/59d/5cac3a59dbdf5.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c3a/59d/5cac3a59dbdf5.png 2019-04-09T09:29:23+03:00 Футбол Обидчики "Динамо" в лондонском дерби расправились с клубом бывшей звезды киевлян

В чемпионате Англии состоялось лондонское дерби – "Челси" – "Вест Хэм". Обидчики киевского "Динамо" в Лиге Европы против нынешнего клуба экс-капитана киевлян Андрея Ярмоленко, продолжающего залечивать травму. Победителем в этом противостоянии оказался "Челси", одолевший "молотобойцев" со счетом 2:0 благодаря дублю невероятного Эдена Азара.

Обзор матча "Челси" – "Вест Хэм" (2:0)

"Челси" - "Вест Хэм" – 2:0

Голы: Азар, 23, 90

"Челси": Кепа - Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Эмерсон - Канте, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Баркли, 70) - Хадсон-Одои (Педро, 86), Игуаин (Жиру, 76), Азар.

"Вест Хэм": Фабиански - Фредерикс, Бальбуэна, Огбонна, Крессвелл - Нобл (Обьянг, 70), Райс, Лансини, Фелипе Андерсон - Арнаутович, Чичарито (Снодграсс, 46).

Турнирная таблица чемпионата Англии

После матча с "Вест Хэмом" герой "Челси" Эден Азар заявил: "Болельщики "Вест Хэма" пели, что я ухожу в "Реал"? Они ошибаются. Сейчас я сосредоточен только на "Челси" - до конца сезона".

Как сообщалось ранее, "Реал" договорился с "Челси" о трансфере футболиста за 150 миллионов евро. Уже вскоре Азар может сменить Лондон на Мадрид.

Также сообщалось, что главный тренер "Вест Хэма" озвучил неутешительные новости для Андрея Ярмоленко. Украинский вингер уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы ахилла.

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