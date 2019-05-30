Балотелли попал в очередной скандал: футболиста дисквалифицировали на четыре матча

Итальянец может больше не сыграть за свой нынешний клуб

Бывший форвард "Марселя" Марио Балотелли получил четырехматчевую дисквалификацию в чемпионате Франции. Причина – прямая красная карточка, которую он получил в игре против "Монпелье" (1:0), сообщает пресс-служба профессиональной футбольной лиги. В том матче итальянец вышел на замену на 59-й минуте, а на 87-й минуте был удален. Арбитр выгнал Балотелли с поля за подкат сзади.

Ранее мы сообщали, что Марио Балотелли нанес удар локтем и сломал нос защитнику "Бордо" Паблу. Правда, главный арбитр встречи Хаким Бен Эль-Хадж не увидел этот эпизод, поэтому итальянец остался без наказания.

Стоит отметить, что контракт Балотелли с "Марселем" истекает 30 июня 2019 года. Продолжит ли он карьеру во Франции, неизвестно, как и то, распространяется ли дисквалификация на другие чемпионаты.

В прошедшем сезоне он провел за "Ниццу" и "Марсель" в общей сложности в чемпионате Франции 25 матчей, в которых отметился восемью голами и одним результативным пасом.

Напомним, что прошлой осенью Марио Балотелли временно отчислен из команды из-за лишнего веса. По этой же причине главный тренер сборной Италии Роберто Манчини исключил 28-летнего форварда из состава национальной команды несколько дней назад. Вес Марио преодолел отметку в 100 килограмм при росте 189 сантиметров.

Награждение победителей Лиги Европы:

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